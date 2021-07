Ζενίτ: Ανανέωσε για δύο χρόνια ο Πουσκόφ (pic)

Την επέκταση της συνεργασίας της με τον Αντόν Πουσκόφ για δύο ακόμη χρόνια ανακοίνωσε επίσημα η Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης.

Ο έμπειρος ψηλός θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στη φιλόδοξη ομάδα του κόουτς Τσάβι Πασκουάλ ως βοηθητική λύση στην γραμμή κρούσης.

Ο Πουσκόφ κατέχει τα τελευταία χρόνια ρόλο τρίτου center στο ροτέισον της ομάδας κι αποτελεί μια δοκιμασμένη μονάδα που ενισχύει το βάθος στην θέση «5».

Πέρσι στην EuroLeague ο 33χρονος παίκτης είχε 1.5 πόντους κι 1.1 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 14 ολιγόλεπτες συμμετοχές. Στην VTB League ήταν πιο παραγωγικός με 5.2 πόντους και 2.6 ριμπάουντ σε 18 συμμετοχές, προσφέροντας κυρίως «ανάσες» στους βασικούς ψηλούς.

Ο Ρώσος ρολίστας ύψους 2.08 μέτρων βρίσκεται στο σύλλογο της Αγίας Πετρούπολης από το 2015 κι είναι ο αρχαιότερος παίκτης στο τωρινό ρόστερ της ομάδας.

🧭 Anton The Push stays with Our Club. +2.https://t.co/5RfplalYpf pic.twitter.com/U5VyV2XdRH