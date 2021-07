Περπέρογλου: Ο μπασκετικός κόσμος υποκλίθηκε στο «αντίο» του (pics)

Ο Στράτος Περπέρογλου πήρε τη μεγάλη απόφαση να αποσυρθεί. Στο άκουσμα της είδησης οι πρώην ομάδες του υποκλίθηκαν στον σπάνιο χαρακτήρα του «Πέρπε».

Σημασία έχει η κληρονομιά. Και αυτή που άφησε ξωπίσω του ο Στράτος Περπέρογλου, ο οποίος ανακοίνωσε σήμερα, Σάββατο (17/7) την απόσυρσή του, είναι μεγαλύτερη απ' ότι νόμιζε. Οι πρώην ομάδες του, αλλά και η ομοσπονδία μπάσκετ χρησιμοποίησαν τα social media για να αναφερθούν στον πρώην πια αθλητή.

«Ποίηση εν κινήσει. Θα είσαι για πάντα μέρος της οικογένειας του Ερυθρού Αστέρα», ανέφερε η σερβική ομάδα. Με τον Ολυμπιακό να του εύχεται ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια της ζωής του.

Κάποιες από τις αναρτήσεις για τον Περπέρογλου:

Congratulations to our former player @SPerperoglou for a very successful career! Good luck in the next steps of your life! 👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/FyezANMeTm