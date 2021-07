Ολυμπιακός: Με Ρεάλ, Μπάρτσα και ΤΣΣΚΑ στις πέντε πρώτες αγωνιστικές

Ο Ολυμπιακός θα έχει δύσκολο έργο στις πέντε πρώτες αγωνιστικές, αφού θα κοντραριστεί με Ρεάλ, Μπαρτσελόνα και ΤΣΣΚΑ.

Η Euroleague έκανε γνωστό το πρόγραμμα για τη σεζόν 2021-22, με τον Ολυμπιακό να βρίσκει απέναντι του τις Ρεάλ, Μπαρτσελόνα και ΤΣΣΚΑ στις πέντε πρώτες αγωνιστικές.

Οι... ερυθρόλευκοι ξεκινούν με τη Μπασκόνια εντός έδρας στην πρεμιέρα, στη συνέχεια πάιζουν στο ΣΕΦ με Ρεάλ και εκτός έδρας με τη Μπαρτσελόνα. Για την τέταρτη αγωνιστική θα φιλοξενήσουν τη Ζαλγκίρις στο ΣΕΦ, ενώ την επόμενη θα ταξιδέψουν στη Μόσχα για το ματς με την ΤΣΣΚΑ.

Δύσκολο ξεκίνημα έχει και ο Παναθηναϊκός στα πρώτα έξι ματς του.

Το ντέρμπι αιωνίων θα γίνει στις 23 Δεκέμβρη για την 17η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Ολυμπιακός-Μπασκόνια

Ολυμπιακός-Ρεάλ

Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός

Ολυμπιακός-Ζαλγκίρις

ΤΣΣΚΑ-Ολυμπιακός

Ολυμπιακός-Άλμπα

Ολυμπιακός-Φενέρ

Ολυμπιακός-Μονακό

Ζενίτ-Ολυμπιακός

Εφές-Ολυμπιακός

Ολυμπιακός-Μακάμπι

Αρμάνι-Ολυμπιακός

Ούνικς-Ολυμπιακός

Ερυθρός Αστέρας-Ολυμπιακός

Ολυμπιακός-Μπάγερν

Ολυμπιακός-Βιλερμπάν

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός

