Μπάγερν: Συμφώνησε με Χίλιαρντ (pic)

O Nταρούν Χίλιαρντ θα συνεχίσει την καριέρα του στη Μπάγερν, αφού απομένει μόνο η επίσημη ανακοίνωση.

Σημαντική ενίσχυση για τη Μπάγερν. Σύμφωνα με το Sportando, ο Νταρούν Χίλιαρντ συμφώνησε με τους Βαυαρούς και απομένει μόνο η επίσημη ανακοίνωση για να ξεκινήσει η συνεργασία των δύο πλευρών.

Την σεζόν που πέρασε στη Εuroleague, ο Αμερικανός μέτρησε 8.7 πόντους μέσο όρο, ενώ είχε 32.7% στο τρίποντο. Mετά από δύο σεζόν αφήνει τη Μόσχα για το Μόναχο, ενώ στην Εuroleague συστήθηκε τη σεζόν 2018-19, όταν έπαιξε με τη φανέλα της Μπασκόνια.

Σίγουρα θα δώσει λύσεις στον Τρινκιέρι με το περιφερειακό του σουτ.

Darrun Hilliard has already agreed to terms with Bayern Munich, sources tell @Sportando.

Only official announcement is missing.

There is nothing true about reports of him being available on the market