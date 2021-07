Αρμάνι: Απέκτησε τον Τρόι Ντάνιελς (pic)

O πρώην ΝΒΑer, Tρόι Ντάνιελς ανακοινώθηκε από την Αρμάνι.

Συνεχίζει την ενίσχυση της ενόψει της νέας σεζόν η Αρμάνι. Η ομάδα από το Μιλάνο ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Τρόι Ντάνιελς που επί σειρά ετών αγωνιζόταν στο ΝΒΑ.

Ο παίκτης που φημίζεται για το τρίποντο του έπαιξε σε Τίμπεργουλβς, Χόρνετς, Γκρίζλις, Σανς, Ρόκετς, Λέικερς και Νάγκετς. Στην καριέρα του στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου, είχε 6.6 πόντους σε 339 συμμετοχές. Κορυφαία του σεζόν στο ΝΒΑ το 2017/18 με 8.9 πόντους και 40% στα τρίποντα.

Το συμβόλαιο που υπέγραψε με τους Ιταλούς είναι διάρκειας ενός έτους.

