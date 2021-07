Αρμάνι Μιλάνο: Ανακοίνωσε Ρίτσι για δύο χρόνια

Η Αρμάνι Μιλάνο ενίσχυσε τις θέσεις στα φόργουορντ, καθώς απέκτησε τον 30χρονο Τζιαμπάολο Ρίτσι για τα επόμενα δύο χρόνια.

Μετά το πέρασμά του από τη Βίρτους Μπολόνια, ο Ρίτσι θα αγωνιστεί στην EuroLeague καθώς συμφώνησε με την Αρμάνι Μιλάνο για τα δύο επόμενα χρόνια.

Στο φετινό EuroCup ο Ρίτσι αγωνίστηκε σε 21 ματς έχοντας κατά μέσο όρο 6,4 πόντους, 3,8 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ ενώ με την εθνική Ιταλίας πήρε μέρος στα «παράθυρα» έχοντας αντίστοιχα 13,5 πόντους και 4,5 ριμπάουντ.

