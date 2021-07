Αρμάνι Μιλάνο: Ανακοίνωσε τον Τζέριαν Γκραντ (pic)

Από τον Προμηθέα, στην Αρμάνι Μιλάνο και από το EuroCup στη EuroLeague. Η ιταλική ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζέριαν Γκραντ.

Η Αρμάνι Μιλάνο ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζέριαν Γκραντ για τα δύο επόμενα χρόνια. Ο 29χρονος guard, τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε με τον Προμηθέα σε Basket League και EuroCup.

«Παρακολουθούμε εδώ και αρκετό καιρό τον Τζέριαν, είναι ένας παίκτης με εμπειρία από το ΝΒΑ, ήταν η πρώτη επιλογή μας και είμαστε χαρούμενοι που αποτελεί μέρος του προγράμματός μας», τόνισε ο general manager της ομάδας, Χρήστος Σταυρόπουλος.

«Τα λόγια δεν μπορούν να περιγράψουν τον ενθουσιασμό μου», εξήγησε ο Γκραντ, ο οποίος μέτρησε 14.8 πόντους, 6.9 ασίστ και 4.2 ριμπάουντ σε 27 αγώνες με τον Προμηθέα.

"Le parole non bastano per descrivere l'entusiasmo che avverto": all'Olimpia arriva Jerian Grant➡ https://t.co/DYS74oJyTb



“Words cannot describe the excitement that I have about playing in Milano": Jerian Grant is coming to Olimpiahttps://bit.ly/3w4t8Ju#insieme @JerianGrant pic.twitter.com/0Q9VNQnT5r