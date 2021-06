Μακάμπι: Ανακοίνωσε τον Ντέρικ Ουίλιαμς (pic & vid)

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Ντέρικ Ουίλιαμς, ο οποίος την τελευταία σεζόν αγωνίστηκε στην Βαλένθια.

Νέα σημαντική ενίσχυση για την ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου καθώς κατάφερε να εξασφαλίσει και την υπογραφή του Ντέρικ Ουίλιαμς.

Ο Αμερικανός φόργουορντ θα αγωνιστεί με 4η διαφορετική ομάδα στην EuroLeague μετά τις Μπάγερν, Φενέρμπαχτσε και Βαλένθια.

Πέρυσι είχε κατά μέσο όρο 9 πόντους, 3,1 ριμπάουντ και 1,1 ασίστ σε 34 ματς, σουτάροντας με 66% στα δίποντα, 32% στα τρίποντα και 73% στις βολές.

Η Μακάμπι έχει ήδη αποκτήσει τους Τζέιλεν Ρέινολντς και Τζέιμς Νάναλι.

Fasten your seatbelts and get ready for takeoff @DWXXIII #WeAreMaccabi @EuroLeague pic.twitter.com/q1vW132uo5