Ερυθρός Αστέρας: Ανακοίνωσε τον Άαρον Ουάιτ (pic)

Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος γάμου έλαβε γρήγορα τέλος, με τον Άαρον Ουάιτ να αποτελεί και επίσημα παίκτη του Ερυθρού Αστέρα.

Ο Αμερικανός φόργουορντ, ο οποίος αγωνίστηκε τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στον Παναθηναϊκό, ανακοινώθηκε με κάθε επισημότητα από τον Ερυθρό Αστέρα.

Με το τριφύλλι στο στήθος αγωνίστηκε σε 33 ματς της EuroLeague είχε κατά μέσο όρο 7,3 πόντους, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ σουτάροντας με 61% στα δίποντα, 36% στα τρίποντα και 81% στις βολές!

Νωρίτερα ο Άαρον ουάιτ είχε πει το δικό του «αντίο» στον Παναθηναϊκό πριν επισημοποιηθεί η συμφωνία του με την σερβική ομάδα.

Američki krilni centar Aaron White nekadašnji košarkaš Žalgirisa, Armanija, Tenerifa i Panatinaikosa, novo je pojačanje Crvene zvezde!



