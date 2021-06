Καμπάτσο για Σπανούλη: «Είσαι θρύλος, θα λείψεις στο μπάσκετ» (pic)

Ο Φακούντο Καμπάτσο δεν είχε κρύψει τον θαυμασμό του για τον Βασίλη Σπανούλη. Και με ένα... λιτό post κατάφερε να πει όλα όσα ήθελε για το «αντίο» του Σπανούλη.

«Με άφησες να μπω στα αποδυτήρια και μου έδωσες τη φανέλα σου, αφού έχεις χάσει ένα τελικό. Αυτές οι χειρονομίες δεν πρόκειται να ξεχαστούν. Σε ευχαριστώ για τη γενναιοδωρία σου. Θα λείψεις στο μπάσκετ. Είσαι θρύλος», έγραψε στο twitter o Φακούντο Καμπάτσο για την αποχώρηση του Βασίλη Σπανούλη.

Ο τελικός, στον οποίο αναφέρεται ο Καμπάτσο είναι αυτός του 2015, όταν η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε του Ολυμπιακού στη Μαδρίτη. Με τον Αργεντινό να ζητάει και να παίρνει τη φανέλα του αρχηγού του Ολυμπιακού.

Me dejaste entrar al vestuario y me diste tu camiseta después de haber perdido una final. Esos gestos no se olvidan. Gracias por tu generosidad @V_Spanoulis! El básquet te va a extrañar. Sos leyenda! pic.twitter.com/FkA8slovXZ