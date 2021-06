«Θέλει Τεόντοσιτς η Εφές, στην θέση του Μίτσιτς»

Σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα η Εφές θα σκεφτεί την επιλογή του Τεόντοσιτς, αν φύγει ο Μίτσιτς.

Η Εφές κατέκτησε τον φετινό τίτλο της Euroleague έφτασε στον στόχο της, αλλά τώρα αρχίζουν τα δύσκολα, αφού οι παίκτες της έχουν... πέραση. Σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα η τουρκική ομάδα θα εξετάσει τη περίπτωση του Μίλος Τεόντοσιτς, αν αποχωρήσει ο Μίτσιτς.

Ο Σέρβος γκαρντ έκανε μια εκπληκτική σεζόν και είναι λογικό να έχει τραβήξει και την προσοχή. Πάντως, έχει buyout 250 χιλιάδων ευρώ, για ομάδα της Euroleague, που ισχύει μέχρι τις 10 Ιουλίου.

