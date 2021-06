Ο Λούντμπεργκ απέρριψε την ΤΣΣΚΑ και θα περιμένει το ΝΒΑ!

Ο Ίφε Λούντμπεργκ απέρριψε την αρχική πρόταση ανανέωσης της ΤΣΣΚΑ, αφού θα περιμένει πρόταση από το ΝΒΑ.

Ο Λούντμπεργκ άρπαξε την ευκαιρία που του έδωσε η ΤΣΣΚΑ Μόσχας, από την μέση της σεζόν που πήρε μεταγραφή από την Ζιέλονα Γκόρα και έκανε το ντεμπούτο του στην Euroleague. Τα πήγε εξαιρετικά και αυτός ήταν ο λόγος που η ρωσική ομάδα του έκανε πρόταση ανανέωσης, για την νέα σεζόν, με τον προγραμματισμό να προχωρά.

Εκείνος φαίνεται πως την έχει αρνηθεί και σύμφωνα με τον Λιθουανό δημοσιογράφο, Ντονάτας Ουρμπόνας, θα περιμένει μήπως και έχει κάποια πρόταση από το ΝΒΑ. Το πρόβλημα είναι ότι η free agency θα ανοίξει τον Αύγουστο και θα πάει πίσω ο προγραμματισμός των Ρώσων, αν αποφασίσουν να τον περιμένουν.

Ο Δανός γκαρντ τελείωσε την σεζόν με 15 παιχνίδια στην Ευρώπη, με 11,3 πόντους, 2,5 ριμπάουντ και 2,2 ασίστ.

