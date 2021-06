Ολυμπιακός: Μία «ανάσα» από τον Λάιτι

Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να ντύσει στα ερυθρόλευκα τον Αμερικανό γκαρντ της Βιλερμπάν.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται πολύ κοντά στο να πραγματοποιήσει την πέμπτη φετινή του μεταγραφή και να ολοκληρώσει εκτός συγκλονιστικού απροόπτου το ρόστερ του.

Ο Ντέιβιντ Λάιτι ο οποίος από χθες έχει ανέβει κατακόρυφα στην λίστα του Γιώργου Μπαρτζώκα βρίσκεται πολύ κοντά στους «ερυθρόλευκους» κι ετοιμάζεται να υπογράψει διετές κλειστό συμβόλαιο.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος Εμιλιάνο Καρκία αναφέρει πως ο Ολυμπιακός έχει αποφασίσει να πληρώσει ένα ποσό στην Βιλερμπάν προκείμενου να σπάσει το συμβόλαιο του Αμερικανού γκαρντ και να τον κάνει δικό του.

Ο 33άχρονος γκαρντ έχει ακόμη τρία χρόνια συμβόλαιο με τους Γάλλους και δεν υπάρχει συγκεκριμένη ρήτρα για αυτό το καλοκαίρι. Οι «ερυθρόλευκοι» διαπραγματεύονται με την διοίκηση της Βιλερμπάν για ένα ποσό γύρω στις 200.000 ευρώ.

Οι Πειραιώτες αποκτούν και τρίτο παίκτη από την Βιλερμπάν την τελευταία διετία αφού υπάρχουν οι Λιβιό Ζαν Σαρλ και Μουσταφά Φαλ.

Η γαλλική ομάδα συνεχίζει την προσπάθειά της στο πρωτάθλημα της χώρας της οπότε μέχρι να ολοκληρωθούν οι υποχρεώσεις της δεν γίνεται να υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για τους Λάιτι και Φαλ.

Ο Λάιτι στην φετινή Euroleague πρόσφερε 11.3 πόντους (53.5%διπ., 35.1%τριπ.), 2.8 ριμπάουντ και 1.9 ασίστ σε 25 λεπτά συμμετοχής.

