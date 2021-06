Κοντά στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας ο Κέβιν Πάνγκος (pic)

Ο Καναδός γκαρντ σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta ήρθε σε συμφωνία με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας έχοντας όμως NBA out μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου.

Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Κέβιν Πάνγκος. Ο Καναδός γκαρντ πραγματοποίησε καταπληκτική σεζόν με τη Ζενίτ πρωταγωνιστώντας στην ξέφρενη πορεία της.

Η ομάδα της Αγίας Πετρούπολης όχι μόνο μπήκε στα playoffs της Euroleague, αλλά εξάντλησε την σειρά με την Μπαρτσελόνα σε πέντε ματς.

Η Ζενίτ προσπάθησε να κρατήσει τον Πάνγκος, αλλά η ΤΣΣΚΑ Μόσχας με «επιθετική» τακτική στις διαπραγματεύσεις φαίνεται πως απέσπασε την θετική του απάντηση.

Το συμβόλαιο είναι διετές με συνολικές αποδοχές αξίας περίπου 4.000.000 δολαρίων. «Κλειδί» της συμφωνίας ήταν ο όρος του NBA out μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, κάτι το οποίο του πρόσφερε κι ο Τσάβι Πασκουάλ.

Ο Πάνγκος θέλει να εξαντλήσει τις πιθανότητες να ζήσει το όνειρο του ΝΒΑ κι ο Δημήτρης Ιτούδης δέχτηκε το ρίσκο. Αν ο Καναδός βρει τελικά συμβόλαιο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού τότε η ΤΣΣΚΑ Μόσχας θα μείνει «ξεκρέμαστη» αφού θα έχει χάσει τον βασικό της οργανωτή Σεπτέμβριο μήνα, εποχή που οι περισσότεροι καλοί point guard θα έχουν βρει ήδη ομάδα.

Ο Πάνγκος φέτος σε 39 παιχνίδια πρόσφερε 13.5 πόντους με 52.2% στα δίποντα, 39% στα τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 6.7 ασίστ και 2.9 λάθη σε 29 λεπτά συμμετοχής.

