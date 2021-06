Ανακοίνωσε Κάβανο η Ζαλγκίρις (pic)

Η Ζαλγκίρις ανακοίνωσε την απόκτηση του Τάιλερ Κάβανο, ο οποίο αγωνιζόταν στην Τενερίφη.

Ετοιμάζεται για τη νέα σεζόν η Ζαλγκίρις και ήδη ανακοίνωσε την πρώτη της μεταγραφή. Οι Λιθουανοί ενισχύθηκαν με την απόκτηση του Τάιλερ Κάβανο που θα είναι κάτοικος Κάουνας για τα επόμενα τρία χρόνια (συμβόλαιο 2+1).

Την σεζόν που πέρασε, ο 27χρονος φόργουορντ έπαιξε στην Τενερίφη, ενώ το 2019-20 φόρεσε τα χρώματα της Άλμπα με την οποία είχε 6.4 πόντους και 3.3 ριμπάουντ μεσο όρο στη Euroleague.

Η Ζαλγκίρις για ένα μεγάλος μέρος της σεζόν που πέρασε, πάλευε για είσοδο στα playoffs, ωστόσο στο τέλος δεν άντεξε και έχασε το... τρένο της 8άδας, κάνοντας πάντως μια εξαιρετική πορεία.

