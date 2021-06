ΤΣΣΚΑ Μόσχας: Τέλος ο Στρέλνιεκς

Μετά από δύο χρόνια στην Μόσχας, ο Γιάνις Στρέλνιεκς αποτέλεσε παρελθόν από την ΤΣΣΚΑ αναζητώντας τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο Λετονός γκαρντ έμεινε δύο σεζόν στη ρωσική πρωτεύουσα ωστόσο η ΤΣΣΚΑ αποφάσισε να μην ανανεώσει το συμβόλαιο μαζί του.

Η ομάδα του «στρατού» ευχαρίστησε τον Στρέλνιεκς για την προσφορά του, έχοντας φορέσει συνολικά τη φανέλα της ΤΣΣΚΑ σε 70 ματς, τόσο στην EuroLeague, όσο και στην VTB League έχοντας κατά μέσο όρο 6,2 πόντους, 1,2 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Φέτος στην EuroLeague μέτρησε αντίστοιχα 4,4 πόντους σε κάθε ματς με 44% στα σουτ τριών πόντων.

