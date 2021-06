Ζάλγκιρις: Ανανέωσε ο Λεκαβίτσιους! (pic)

Ο Λούκας Λεκαβίτσιους ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Ζάλγκιρις και θα παραμείνει στο Κάουνας για τα επόμενα 1+1 χρόνια.

Ο άλλοτε παίκτης του Παναθηναϊκού πραγματοποίησε πολύ καλή σεζόν με τη φανέλα της Ζάλγκιρις καθώς σε 33 παιχνίδια της EuroLeague μέτρησε κατά μέσο όρο 8,2 πόντους και 2,4 ασίστ έχοντας 50% στα σουτ εντός παιδιάς.

Η λιθουανική ομάδα ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του ο οποίος θα παραμείνει στο Κάουνας για τα επόμενα 1+1 χρόνια: «Είμαι χαρούμενος με όλα στο Κάουνας. Έχουμε εξαιρετικές συνθήκες εδώ και κοιτώντας γενικά την σεζόν, δεν ήταν άσχημα τα πράγματα» σχολίασε ο Λεκαβίτσιους και συνέχισε:

«Αρέσει εδώ και στην σύντροφό μου, με την οποία περιμένουμε και μωρό. Οπότε δεν ήθελα να πάω κάπου αλλού. Τώρα υπάρχει η εθνική Λιθουανίας ενώ στην Ζαλγκιρις έχουμε όλα όσα χρειάζονται για να τα πάμε καλύτερα».

Lukas Lekavicius will be returning to Zalgiris next season!



