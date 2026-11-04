Ο Βασίλης Τολιόπουλος ένιωσε ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο και δεν θα αγωνιστεί στο παιχνίδι (21:00) με τη Χαποέλ Ιερουσαλήμ.

Ο διεθνής γκαρντ ακολούθησε την αποστολή του Άρη στο Βελιγράδι, ωστόσο, λόγω ενοχλήσεων στον οπίσθιο μηριαίο και προς αποφυγήν σοβαρού τραυματισμού αποφασίστηκε να μην αγωνιστεί απέναντι στην ισραηλινή ομάδα. Προς το παρόν οι Θεσσαλονικείς σημειώνουν ότι ο Βασίλης Τολιόπουλος δεν θα αγωνιστεί περισσότερο για προληπτικούς λόγους.

Θυμίζουμε ότι απόψε (4/11) η αποστολή του Άρη - αμέσως μετά τον αγώνα με τη Χαποέλ - θα ταξιδέψει για την Αθήνα κι εκεί θα ξεκινήσει η προετοιμασία για τον εκτός έδρας αγώνα Πρωταθλήματος με τη Δόξα Λευκάδας.