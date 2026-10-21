Η 12άδα του ΠΑΟΚ κόντρα στην Ουλμ
O έμπειρος πλέι μέικερ, ο οποίος έμεινε εκτός από το προηγούμενο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Κολοσσό στη Ρόδο, λόγω ενοχλήσεων στη φτέρνα, δεν είναι ούτε σήμερα στη διάθεση του Αντρέα Τρινκιέρι.
Ο Καλάθης δεν ξεπέρασε το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί κι έτσι έμεινε εκτός και από την αναμέτρηση με την Ουλμ, ενώ ο Κάιλ Αλεξάντερ επιστρέφει, αφού είναι καλύτερα από το θέμα που είχε στο δάχτυλο του χεριού του.
Αναλυτικά, η 12άδα του ΠΑΟΚ ενόψει Ουλμ:
Γκρέι, Μήτρου-Λονγκ, Ταϊρί, Όσμαν, Αλεξάντερ, Χουγκάζ, Χάτζινς, Φόστερ, Περσίδης, Μοτιεγιούνας, Μουρ, Μπαζίνας
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