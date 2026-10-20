Ρόμπινσον Ερλ: «Η ταυτότητά μας βρίσκεται στην άμυνα»

Ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Ερλ ήταν ο MVP της εμφατικής νίκης του Άρη στο Ρόστοκ και μετά το παιχνίδι αναφέρθηκε στη συμπεριφορά της ομάδας του στην άμυνα.

Ο Αμερικανός πρόσθεσε ένα ακόμη double double στο ενεργητικό του και μιλώντας στο κανάλι της διοργανώτριας αρχής παραδέχθηκε ότι… «κάναμε ένα φοβερό παιχνίδι κοιτάζοντας την κάθε φάση ξεχωριστά. Η ομάδα είναι μια οικογένεια, έχει παίκτες με μεγάλο ταλέντο αλλά το κλειδί ήταν η άμυνα. Η ταυτότητα αυτής της ομάδας είναι στην άμυνα, ανεξαρτήτως του ταλέντου που έχουμε για να σκοράρουμε στην επίθεση. Σε κάθε παιχνίδι, πρέπει η άμυνα να είναι εκεί», είπε.

Ο Ρόμπινσον Ερλ ρωτήθηκε για την αποθέωση των φιλάθλων. «Είναι οι κορυφαίοι στον κόσμο. Όπου παίζουμε, είναι εκεί. Θέλεις κάθε βράδυ να παίζεις γι’ αυτούς».