Ρόμπινσον Ερλ: «Η ταυτότητά μας βρίσκεται στην άμυνα»
Ο Αμερικανός πρόσθεσε ένα ακόμη double double στο ενεργητικό του και μιλώντας στο κανάλι της διοργανώτριας αρχής παραδέχθηκε ότι… «κάναμε ένα φοβερό παιχνίδι κοιτάζοντας την κάθε φάση ξεχωριστά. Η ομάδα είναι μια οικογένεια, έχει παίκτες με μεγάλο ταλέντο αλλά το κλειδί ήταν η άμυνα. Η ταυτότητα αυτής της ομάδας είναι στην άμυνα, ανεξαρτήτως του ταλέντου που έχουμε για να σκοράρουμε στην επίθεση. Σε κάθε παιχνίδι, πρέπει η άμυνα να είναι εκεί», είπε.
Ο Ρόμπινσον Ερλ ρωτήθηκε για την αποθέωση των φιλάθλων. «Είναι οι κορυφαίοι στον κόσμο. Όπου παίζουμε, είναι εκεί. Θέλεις κάθε βράδυ να παίζεις γι’ αυτούς».
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