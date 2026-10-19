Γιόβιτς: «Πάντα είμαι στις υπηρεσίες της ομάδας»

Ο Στέφαν Γιόβιτς μίλησε για την επιστροφή του και τα στοιχεία που μπορεί να δώσει στον Άρη αρχής γενομένης της αναμέτρησης (20/10, 21:00) με τη Ροστόκ.

Ο Σέρβος γκαρντ απουσίασε για διάστημα περίπου ενάμιση μήνα και είναι στην αποστολή του Άρη για τον αγώνα με τη γερμανική ομάδα. «Πέρασα μια δύσκολη περίοδο μετά το φιλικό παιχνίδι με τον Ηρακλή. Ήμουν έξω για κάμποσο διάστημα, αντιμετώπισα ένα μεγάλο πρόβλημα, πλέον όμως είμαι υγιής και όλα είναι καλά. Συμμετέχω στις προπονήσεις της ομάδας στις δύο τελευταίες εβδομάδες και τώρα ήρθε η στιγμή να μπω στην ομάδα. Ελπίζω να επιστρέψω στο παρκέ για να βοηθήσω την ομάδα», είπε κατά την αναχώρηση της αποστολής για τη Γερμανία και αναφέρθηκε στον ρόλο του.

«Όλοι ξέρουν το παιχνίδι μου. Πάντα βρίσκομαι στις υπηρεσίες της ομάδας, παίζω για την ομάδα και όχι για τον εαυτό μου. Αυτό θα κάνω μόλις πάρω την ευκαιρία. Η Ροστόκ είναι μια ομάδα που βασίζεται στην έδρα της και είναι ιδιαίτερα σκληρή στα εντός έδρας παιχνίδια σε σύγκριση με τα εκτός έδρας. Θα μετρήσει πρώτα η αθλητικότητα, οπότε μας περιμένει ένα δύσκολο παιχνίδι», είπε και αναφέρθηκε στην εμπειρία του Αλεξανδρείου, έτσι όπως την έζησε στα εντός έδρας παιχνίδια. «Ανυπομονώ να παίξω στο Παλέ. Η ατμόσφαιρα είναι φανταστική. Οι οπαδοί δίνουν ενέργεια και δύναμη στην ομάδα, σε ωθούν να δώσεις το 100%».