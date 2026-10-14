Σπανούλης: «Απόλαυσα την αντίδραση, δεν κοιμήθηκα μετά την Καρδίτσα»

Ο Βασίλης Σπανούλης αποθέωσε την ομάδα του για την αντίδρασή της στο δεύτερο ημίχρονο και για μια ακόμη φορά έδειξε ότι δεν ξεχνά τι είχε γίνει στην Καρδίτσα.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, στο πρώτο σχόλιό του ο προπονητής του Άρη είπε ότι… «παίξαμε πολύ όμορφο μπάσκετ στο πρώτο δεκάλεπτο, με ένταση και καλή κυκλοφορία μπάλας όπως και επιλογές. Είχαμε επίσης αφοσίωση στην άμυνα. Το δεύτερο δεκάλεπτο δεν ήταν καλό για μας. Χαλαρώσαμε, παίξαμε εγωιστικά και χωρίς την ίδια ένταση στην άμυνα. Τους δώσαμε την ευκαιρία της επιστροφής, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο παίξαμε καταπληκτική άμυνα και δεν επιτρέψαμε στον αντίπαλο να σημειώσει περισσότερους από 24 πόντους. Αμυντικά παίξαμε με τον τρόπο που θέλαμε».

Ρωτήθηκε για το αν η ομάδα του έχει αρχίσει να αποκτά σταθερές μέσα από τις διαδοχικές νίκες. «Δεν μετράω τις νίκες αλλά το κάθε παιχνίδι. Θα χαλαρώσεις αν σκέφτεσαι το σερί. Η ομάδα παίζει μοντέρνο και επιθετικό μπάσκετ. Θέλουμε να μειώσουμε τα νεκρά διαστήματα και να μην χαλαρώνουμε κάνοντας ο καθένας το δικό του. Δεν έχει σημασία το ποιος. Σημασία έχει να αποκτήσουμε μεγαλύτερη διάρκεια στην καλή απόδοση. Ούτε μετρά ποιος παίζει καλά σήμερα. Σημασία έχει ότι τα παιδιά κατάλαβαν το λάθος τους και στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξαν καταπληκτικό αναγκάζοντας τον αντίπαλο να δυσκολευτεί πάρα πολύ», είπε και εξήγησε ότι δεν κοιτάει πρόσωπα.

«Μ’ ενδιαφέρει να κερδίζουμε έστω μ’ έναν πόντο και να παίζουμε έτσι όπως θέλουμε. Θα υπάρξουν παιχνίδια στα οποία θα βγούμε από αυτό που θέλουμε, όπως έγινε στην Καρδίτσα. Σημασία δεν έχει επίσης ποιος θα παίξει καλά τώρα. Κάποιος άλλος μπορεί να το κάνει τα Χριστούγεννα. Είμαστε στην αρχή της χρονιάς. Είμαστε ομάδα και θέλουμε να έχουμε βάθος. Εγώ θέλω ο καθένας να δίνει το 100% προς όφελος της ομάδας και να ανταποκρίνεται στον τρόπου παιχνιδιού που θέλουμε. Μπορεί να κάνει πράγματα τα οποία δεν φαίνονται στη στατιστική… Με ρωτήσατε για το ποσοστό ετοιμότητας. Προσωπικά δεν μου αρέσουν τα ποσοστά αλλά να παίζει η ομάδα το μπάσκετ που θέλουμε για να φτάσουμε στο σημείο που θέλουμε. Κυκλοφορώντας την μπάλα, παίζοντας καλή ατομική και ομαδική άμυνα. Θα υπάρξουν και παιχνίδια που μπορεί να μην παίξουμε καλά και θα κερδίσουμε ή το αντίθετο. Κάθε παιχνίδι είναι ένα καινούργιο μάθημα για μας».

Καθώς αναφέρθηκε στην ήττα από την Καρδίτσα, ρωτήθηκε για την αντίδρασή του μετά από εκείνον τον αγώνα κι αν κοιμήθηκε. «Ήμουν ξύπνιος για πάνω από μία ημέρα λόγω του τρόπου, της νοοτροπίας και της χαλάρωσής σας. Επειδή είχαμε κερδίσει στη Λε Μαν παίξαμε με τη λογική ότι ήμασταν υπερομάδα. Δεν είναι έτσι».

Σχετικά με το τί απόλαυσε περισσότερο μεταξύ του πληθωρικού πρώτου δεκαλέπτου και του καταπληκτικού δεύτερου ημιχρόνου απάντησε… «την αντίδρασης της ομάδας. Είπα νωρίτερα ότι κάθε παιχνίδι είναι ένα μάθημα και σ’ ένα παιχνίδι που ήταν στον πόντο, όλοι κατάλαβαν τι έφταιγε και το διορθώσαμε βγάζοντας τρομακτική ενέργεια, κυκλοφορία μπάλας και αλληλοκάλυψη στην άμυνα. Αυτό το παιχνίδι έδειξε πολλά».