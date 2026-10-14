Φιορέτι: «Ο Άρης είναι ομάδα υψηλότατου επιπέδου για τη διοργάνωση»

Ο Μάριο Φιορέτι μίλησε για την πίεση που δεν άντεξε η ομάδα του στο Nick Galis Hall εκτιμώντας ότι ο Άρης είναι ομάδα για διοργάνωση υψηλότερου επιπέδου.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Ιταλός προπονητής της Ντερτόνα, Μάριο Φιορέτι, βρέθηκε στο Παλέ καθώς είχε συμβεί και στο παρελθόν, κατά την εποχή που ήταν στο επιτελείο της Αρμάνι. «Πλέον, με τη νέα κερκίδα, το γήπεδο φάνηκε διαφορετικό κι αυτό είναι καλό για τον Άρη. . Στο Παλέ είχα έρθει και με την Αρμάνι Μιλάνο οπότε ήξερα την ατμόσφαιρα η οποία είναι φανταστική», είπε και αναφέρθηκε στο παιχνίδι.

«Είχαμε πολύ κακό ξεκίνημα στην άμυνα στην πρώτη περίοδο. Ισορροπήσαμε το παιχνίδι στις επόμενες δύο. Μειώσαμε στο σκορ σε αρκετά σημεία του αγώνα μέσα από κάποιες έξυπνες επιλογές στην επίθεση αλλά υστερήσαμε στο αμυντικό κομμάτι και δεν μου άρεσαν πράγματα που κάναμε στην τελευταία περίοδο. Ο Άρης είναι ταλαντούχα ομάδα με πλήρες ρόστερ. Θα πρέπει να παρουσιαζόμαστε πιο συγκεντρωμένοι και κυρίως και στα σαράντα λεπτά», απάντησε και ρωτήθηκε για τους μόλις 24 πόντους που σημείωσε η ομάδα του στο δεύτερο ημίχρονο.

«Ο Μάντοξ μας βοήθησε πολύ καθώς σκόραρε με αρκετούς τρόπους… Αλλά στην τελευταία περίοδο καταρρέυσαμε τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά. Δεν διαχειριστήκαμε σωστά την πίεση που μας άσκησε ο Άρης. Αντιθέτως κυκλοφορήσαμε σωστά την μπάλα για περίπου τριάντα λεπτά κι αυτό είναι το στοιχείο που μπορώ να κρατήσω από το παιχνίδι. Για τον Άρη μπορώ να πω ότι είναι μια ομάδα υψηλότατου επιπέδου γι’ αυτή τη διοργάνωση κι έχει μια καυτή έδρα».