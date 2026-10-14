Χωρίς τον Λευτέρη Μποχωρίδη θα υποδεχθεί ο Άρης την Ντερτόνα (14/10, 20:00) για την 3η αγωνιστική της Eurocup.

Ο έμπειρος γκαρντ δεν θα βρεθεί στην διάθεση του Βασίλη Σπανούλη για την αναμέτρηση με την ιταλική ομάδα.

Συγκεκριμένα, ο Λευτέρης Μποχωρίδης υποβλήθηκε σε επέμβαση σκωληκοειδίτιδας και θα απουσιάσει από αυτόν τον αγώνα, ενώ τη θέση του στη 12άδα παίρνει ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου.

Έτσι λοιπόν ο τεχνικός του Άρη υπολογίζει για το ματς με την Ντερτόνα στους Μήτρου Λονγκ, Ρόμπινσον Ερλ, Τολιόπουλο, Ντιμιτρίεβιτς, Χατζηλάμπρου, Μόργκαν, Λίντελ, Χαραλαμόπουλο, Κώστα Αντετοκούνμπο, Θανάση Αντετοκούνμπο, Μπιρτς και Μοκόκα.