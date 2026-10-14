Άρης: Η 12άδα για το παιχνίδι με την Ντερτόνα, εκτός ο Μποχωρίδης
Ο έμπειρος γκαρντ δεν θα βρεθεί στην διάθεση του Βασίλη Σπανούλη για την αναμέτρηση με την ιταλική ομάδα.
Συγκεκριμένα, ο Λευτέρης Μποχωρίδης υποβλήθηκε σε επέμβαση σκωληκοειδίτιδας και θα απουσιάσει από αυτόν τον αγώνα, ενώ τη θέση του στη 12άδα παίρνει ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου.
Έτσι λοιπόν ο τεχνικός του Άρη υπολογίζει για το ματς με την Ντερτόνα στους Μήτρου Λονγκ, Ρόμπινσον Ερλ, Τολιόπουλο, Ντιμιτρίεβιτς, Χατζηλάμπρου, Μόργκαν, Λίντελ, Χαραλαμόπουλο, Κώστα Αντετοκούνμπο, Θανάση Αντετοκούνμπο, Μπιρτς και Μοκόκα.
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