Τρινκιέρι: «Φάγαμε... κλωτσιά στο κ@@ο, πρέπει να είμαστε ταπεινοί»

Ο Αντρέα Τρινκιέρι εμφανίστηκε ιδιαίτερα προβληματισμένος από την έλλειψη ενέργειας του ΠΑΟΚ στην έδρα της Λιετκαμπέλις, μετά την ήττα με 95-86.

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, στάθηκε πολύ στην έλλειψη της απαραίτητης έντασης από την ομάδα του, στην ήττα στο Πανεβέζις...

Αναλυτικά όσα είπε:

«Συγχαρητήρια για μια απόλυτα δίκαιη νίκη. Μας κλώτσησαν στον κ... Αυτό δεν έχει καμία σχέση με το μπάσκετ. Είναι θέμα ενέργειας, πάθους, αποφασιστικότητας και εμείς δεν ανταποκριθήκαμε σε αυτά.

Τα στατιστικά του αγώνα τα λένε όλα. Τους επιτρέψαμε να σουτάρουν με 62% εντός παιδιάς. Δεν τους σταματήσαμε ποτέ και τις λίγες φορές που το κάναμε, εκείνοι πήραν τις διεκδικούμενες μπάλες. Μας κυριάρχησαν στα ριμπάουντ σε κάθε επίπεδο.

Είναι μια πολύ κακή ήττα. Όχι για το αποτέλεσμα, αλλά για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιαστήκαμε. Μπορώ να αποδεχτώ μια ήττα όταν ο αντίπαλος είναι καλύτερος στο μπάσκετ, όταν κάνει κάτι καλύτερα από εμάς. Δεν μπορώ όμως να αποδεχτώ ότι η ομάδα μου χάνει επειδή ο αντίπαλος θέλει περισσότερο τη νίκη. Αυτό συνέβη.

Είναι μια προσγείωση στην πραγματικότητα. Πιστεύω ότι είχαν ωριμάσει οι συνθήκες για ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Στα προηγούμενα παιχνίδια κερδίζαμε, αλλά δεν παίζαμε όπως έπρεπε. Δεν παίζαμε αρκετά σκληρά, ούτε με τη σωστή ενέργεια.

Αυτά συμβαίνουν μέσα σε μια σεζόν, αλλά το κρίσιμο είναι πώς θα αντιδράσουμε. Τι θα κάνουμε αύριο, τι θα κάνουμε στα επόμενα 30 λεπτά, πώς θα διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση» είπε αρχικά.

Για την έλλειψη πάθους και τους λόγους που παρουσιάστηκε αυτή η εικόνα: «Δεν θέλω να σας δώσω μια ανόητη απάντηση. Είναι μια δίκαιη ερώτηση, αλλά αυτή τη στιγμή, αν αρχίσω να σκέφτομαι το γιατί, δεν θα μου έρθει τίποτα καλό στο μυαλό.

Ας δώσουμε στους παίκτες μου το περιθώριο να συμβεί κάτι τέτοιο. Μπορεί να συμβεί. Το θέμα είναι ότι πρέπει πραγματικά να καταλάβουμε πως αυτά τα πράγματα δεν είναι αποδεκτά.

Δεν είμαι ο άνθρωπος που θα εκθέσει τους παίκτες του. Όταν κερδίζουμε, κερδίζουμε όλοι. Όταν χάνουμε, χάνουμε όλοι.

Είναι ξεκάθαρο γιατί χάσαμε το παιχνίδι. Γιατί όμως παρουσιάσαμε μια τόσο πρόχειρη προσπάθεια, χωρίς ενέργεια και χωρίς πάθος; Ας πούμε ότι δεν ξέρω. Ας το πούμε έτσι. Ξέρω όμως σίγουρα τι πρέπει να κάνω αύριο».

Για το καλό διάστημα του ΠΑΟΚ στην τρίτη περίοδο και το γεγονός ότι δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την ανατροπή:

«Επειδή επτά λεπτά δεν είναι αρκετά. Πρέπει να παίζουμε 40 λεπτά. Και εμείς, από τα 40 λεπτά, παίξαμε μόνο επτά όπως έπρεπε.

Προκαλέσαμε λάθη, παίξαμε σκληρά και μετά επιστρέψαμε ξανά σε αυτή την κατάσταση χωρίς ενέργεια. Δεν βουτήξαμε στο παρκέ για τις μπάλες.

Ζήτησα ένα πράγμα από την ομάδα μου: να μην τα παρατήσει ποτέ. Δεν τα παράτησαν, αλλά δεν κατέβαλαν αρκετή προσπάθεια για να παίξουν το παιχνίδι.

Προσπαθήσαμε να επιστρέψουμε, προσπαθήσαμε στο τέλος, αλλά ήταν μια τελευταία απελπισμένη προσπάθεια.

Πιστεύω ότι αυτό το παιχνίδι έπρεπε να παιχτεί εδώ. Ξέρεις πώς παίζει η Λιετκαμπέλις και πρέπει να ανταποκριθείς στην ενέργειά της. Δεν μπορέσαμε να το κάνουμε και αυτό είναι αμαρτία. Είναι αμαρτία».

Για το αν ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στον σωστό δρόμο από μπασκετικής πλευράς:«Συγγνώμη, αλλά αν μου κάνετε αυτή την ερώτηση μετά από ένα τόσο σκατά παιχνίδι, τι πιστεύετε ότι θα σας απαντήσω; Δηλαδή πρέπει τώρα να τα θέσω όλα υπό αμφισβήτηση; Θέλω να χρησιμοποιήσω τις σωστές λέξεις. Ήταν ένα φρικτό παιχνίδι. Φρικτό παιχνίδι. Και μετά από ένα φρικτό παιχνίδι, φυσικά και βρισκόμαστε στον λάθος δρόμο. Αλλά τι σημαίνει αυτό; Ότι είμαστε στον λάθος δρόμο για πάντα ή μόνο για απόψε; Δεν έχω απάντηση σε αυτή την ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι μια ομάδα περνάει από διαφορετικές στιγμές. Πιστεύω ότι ήμουν προετοιμασμένος για ένα τέτοιο παιχνίδι, γιατί οι συνθήκες μέσα στην ομάδα είχαν ωριμάσει για να συμβεί κάτι τέτοιο, μετά την προετοιμασία που κάναμε και μετά το Super Cup. Δεν μπορείς να κρατάς συνεχώς μια ομάδα στο ίδιο επίπεδο πνευματικής έντασης. Αυτό είναι ανθρώπινο, γιατί διαφορετικά κάποια στιγμή καταρρέεις. Αλλά για να είμαστε ξεκάθαροι, σήμερα δεν καταρρεύσαμε. Σήμερα δεν εμφανιστήκαμε. Είναι διαφορετικό. Δεν καταρρεύσαμε, απλώς δεν εμφανιστήκαμε».

Για το πώς θα διαχειριστεί την ομάδα στην επόμενη προπόνηση: «Πριν από δέκα χρόνια, πέντε χρόνια, δεν ξέρω, στο παρελθόν ας πούμε, θα έπαιρνες την ομάδα και θα την έβαζες να προπονείται ξανά και ξανά και ξανά, μέχρι να δείξεις την εξουσία σου ως προπονητής. Σίγουρα θα κάνουμε κάτι αύριο. Αλλά δεν πιστεύω ότι το να τιμωρείς και να επιδεικνύεις την εξουσία σου σε ενήλικους άνδρες, που έχουν οικογένειες, αντιμετωπίζοντάς τους σαν παιδιά, είναι κάτι έξυπνο. Περισσότερο από έξυπνο, θα έλεγα ότι δεν πιστεύω πως είναι αποτελεσματικό. Πρώτα απ' όλα χρειαζόμαστε επίγνωση. Πρέπει να καταλάβουμε τι συνέβη, γιατί δεν είμαι σίγουρος ότι όλοι οι παίκτες μου έχουν καταλάβει τι έγινε. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δούμε το βίντεο του αγώνα. Και μετά, από εκεί, να παρατηρήσω τα πρόσωπά τους, τη γλώσσα του σώματός τους. Πρέπει να κάνω τη δουλειά μου. Και θέλω οι παίκτες μου να σέβονται την ομάδα στην οποία αγωνίζονται. Δεν το έκαναν απόψε. Δεν το κάναμε, γιατί είμαι ο προπονητής τους. Δεν βρίσκομαι στην άλλη πλευρά, δεν βρίσκομαι στη σωστή πλευρά της ιστορίας αυτού του αγώνα. Είμαι στη λάθος πλευρά μαζί τους. Αλλά πιστεύω ότι είμαστε καλύτεροι από αυτό. Δεν είχαμε δείξει μέχρι τώρα τέτοιου είδους χαλάρωση. Δεν ήμασταν αρκετά ταπεινοί. Αυτή είναι η αλήθεια. Η Λιετκαμπέλις προερχόταν από μια σειρά ηττών. Το ήθελαν περισσότερο. Αυτό είναι το θέμα. Πιστεύω ότι θα δουλέψω πάνω σε αυτά τα πράγματα».

Για την περσινή πορεία της Ζαλγκίρις και τις προοπτικές της φετινής ομάδας: «Πρώτα απ' όλα, η Ζαλγκίρις είναι ένας σπουδαίος μπασκετικός οργανισμός και ήμουν πολύ χαρούμενος για τη σεζόν της, γιατί αισθάνομαι ότι μπορώ ακόμα να φτιάξω μια καλή ομάδα, αφού εγώ δημιούργησα εκείνη την ομάδα. Έχω πολύ όμορφες αναμνήσεις και τους εύχομαι τα καλύτερα. Έκαναν μια εξαιρετική πορεία την περασμένη σεζόν. Φέτος δημιούργησαν ξανά ένα πολύ καλό σύνολο. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν πολλές καλές ομάδες και δεν είναι πάντα εύκολο να επαναλάβεις μια επιτυχία».