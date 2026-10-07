Φίσακ: «Νιώθω καλύτερα που έζησα αυτή την ατμόσφαιρα»

Ο Πόρφι Φίσακ στάθηκε στην ατμόσφαιρα που έζησε στο Nick Galis Hall και στην κυριαρχία του Άρη.

Ο προπονητής της Μπούργκος είχε χαρακτηρίσει «θρυλική» πόλη τη Θεσσαλονίκη και μετά την ήττα της ομάδας του αναφέρθηκε στην ατμόσφαιρα που έζησε λέγοντας ότι… «ήταν φοβερή. Νιώθω καλύτερα ως άνθρωπος που το έζησα». Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο παιχνίδι λέγοντας ότι… «ο Άρης έπαιξε καλύτερα από εμάς και με περισσότερη ενέργεια σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Η ομάδα μου είχε σοβαρά ζητήματα στην επίθεση και δεν μου άρεσαν τα λάθη που κάναμε. Ο Άρης κυριάρχησε στο γήπεδο και δεν μου άρεσαν τα λάθη που κάναμε στην επίθεση. Η ομάδα μου θα πρέπει να μεγαλώσει μέρα με τη μέρα, κάνοντας βήμα με το βήμα. Έχουμε αρκετούς νέους και ταλαντούχους παίκτες. Το Eurocup είναι αρκετά καλή διοργάνωση».

Στάθηκε επίσης στη μη αξιοποίηση των επιθετικών ριμπάουντ. «Η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να δουλέψουμε αυτόν τον τομέα. Δεν ήμασταν καθόλου καλοί στην αξιοποίηση των επιθετικών ριμπάουντ».