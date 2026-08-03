Παίκτης της Μπούργος για την αγωνιστική περίοδο 2026-27 θα είναι ο Μπάλσα Κοπρίβιτσα.

Στην Μπούργος θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μπάλσα Κοπρίβιτσα.

Η ισπανικής ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του Σέρβου φόργουορντ, προκειμένου να τη βοηθήσει προς την υλοποίηση των στόχων της και στις υποχρεώσεις της στην ACB, καθώς και στο EuroCup. Θυμίζουμε είναι μία εκ των αντιπάλων του Άρη, καθώς βρίσκονται στον ίδιο όμιλο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μπούργος:

«Ο Σέρβος σέντερ εντάσσεται στο Recoletas Salud San Pablo Burgos για τη σεζόν 2026/27 Liga Endesa και BKT EuroCup

Ο Μπάλσα Κοπρίβιτσα (1 Μαΐου 2000, Βελιγράδι, Σερβία) θα αγωνιστεί για τη Ρεκολέτας Σαλούντ Σαν Πάμπλο Μπούργκος τις σεζόν 2026/27 στο Liga Endesa και στο BKT EuroCup. Ο Σέρβος σέντερ, ύψους 2,16 μέτρων, είναι διεθνής παίκτης για την εθνική του ομάδα και έχει εμπειρία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, στις οποίες η ομάδα του Μπούργκος θα κάνει το ντεμπούτο της την επόμενη σεζόν.

Ο σέντερ ξεκίνησε την αθλητική του καριέρα με δύο σεζόν με την ομάδα Florida State Seminoles στο NCAA, το κολεγιακό πρωτάθλημα των Ηνωμένων Πολιτειών, πριν επιστρέψει στη Σερβία, όπου υπέγραψε με την Παρτιζάν τη σεζόν 2021/22.

Ο Κοπρίβιτσα πέρασε τέσσερις σεζόν στην ομάδα του Βελιγραδίου, όπου απέκτησε ευρωπαϊκή εμπειρία, προτού μεταβεί στην Τουρκία και υπογράψει με την Μπαχτσεσεχίρ Κολέτζι, με την οποία αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν.

Σε δύο σεζόν στο EuroCup, μία στη Σερβία και μία στην Τουρκία, ο παίκτης έχει μέσο όρο 5,9 πόντους, 4,2 ριμπάουντ και 0,6 ασίστ για 8,3 μονάδες αξιολόγησης ανά αγώνα.

Από το Σαν Πάμπλο Μπούργκος, ευχόμαστε στον Μπάλσα Κοπρίβιτσα όλη την τύχη του κόσμου σε αυτό το νέο στάδιο της αθλητικής του καριέρας».