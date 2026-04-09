Τα κορίτσια της Στέλλας Καλτσίδου δεν μπόρεσαν να κρύψουν τα δάκρυά τους, αμέσως μετά τη λήξη του τελικού κόντρα στη Μερσίν.

Μια σπουδαία εμφάνιση που συνδυάστηκε με νίκη, δεν ήταν αρκετή για τον Αθηναϊκό, που παρότι επικράτησε της Μερσίν δεν μπόρεσε να κατακτήσει το τρόπαιο, με τις παίκτριες της ομάδας του Βύρωνα, να... λυγίζουν στο φινάλε.

Συγκεκριμένα μετά τη λήξη της αναμέτρησης και το άστοχο σουτ τριών πόντων που θα έστελνε το παιχνίδι στην παράταση, τα κορίτσια της Στέλλας Καλτσίδου, δεν μπόρεσαν να κρύψουν τα δάκρυά τους, κατά τη διάρκεια της απονομής.

Παρά τα δάκρυα, η ομάδα του Βύρωνα, έκανε περήφανη όλους τους Έλληνες και απέδειξε πως το μπάσκετ γυναικών στην Ελλάδα έχει επιστρέψει στο υψηλότερο επίπεδο.