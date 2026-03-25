O Aθηναϊκός ενημέρωσε τον κόσμο του πως ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για τον τελικό με την Μετσίν

Ραντεβού με την ιστορία για άλλη μια φορά έχει ο Αθηναϊκός, καθώς πλησιάζουν οι μέρες για τον πρώτο τελικό κόντρα στη Μερσίν για το Eurocup Women. Την Πέμπτη 2 Απρίλη στο ΔΑΚ Γλυφάδας θα δοθεί η μάχη με την ομάδα της Τουρκίας. Ο Αθηναϊκός ενημέρωσε τον κόσμο του πως ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για το μεγάλο ματς, καλόντας τους φιλάθλους να ανταποκριθούν στο κάλεσμα.

Αναλυτικά

Είναι η στιγμή του Αθηναϊκού Qualco. Η στιγμή του ελληνικού μπάσκετ, η στιγμή του ελληνικού αθλητισμού. Οι μέρες για τον τελικό πλησιάζουν και από τώρα μπορείτε να προμηθευτείτε το δικό σας εισιτήριο για τον αγώνα με την Μερσίν.

Έμειναν μόλις εννέα μέρες πριν το τζάμπολ του τελικού. Και από αυτή τη στιγμή ξεκινάει η ηλεκτρονική προπώληση των εισιτηρίων του αγώνα με την Μερσίν την επόμενη Πέμπτη, 2 Απριλίου στις 8.30μ.μ. στο ΔΑΚ Γλυφάδας «Μάκης Λιούγκας». Ο Αθηναϊκός Qualco θα αντιμετωπίσει την τουρκική ομάδα σε μια συμβολική ημερομηνία, καθώς 2 Απριλίου ήταν ο πρώτος τελικός και πριν 16 χρόνια, και είναι μια αναμέτρηση από την οποία δεν πρέπει να λείψει κανείς! Το κλειστό της Εργάνης ήταν μικρό για να χωρέσει τη ζήτηση των εισιτηρίων και μικρό για να χωρέσει όλο τον κόσμο που θέλει να παρακολουθήσει το ματς, και μπορούμε να κάνουμε και το ΔΑΚ Γλυφάδας να μοιάζει μικρό!

Για να κάνουμε, μάλιστα, και λίγο πιο πικάντικη την προπώληση των εισιτηρίων, ο πρώτος φίλαθλος που θα αγοράσει εισιτήριο, όπως και ο 17ος και ο 100ος θα συμμετάσχουν σε έναν από τους διαγωνισμούς μας στο ματς! Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας ΕΔΩ!