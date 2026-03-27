Ο σούπερ Αθηναϊκός θέλει να κρατήσει ζωντανό το «3 στα 3»

Ο Αθηναϊκός κοντράρεται με τον Παναθλητικό στον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος και θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για να μείνει... ζωντανός στη διεκδίκηση του treble.

Aντίστροφα μετράμε για το Final Four του Κυπέλλου Ελλάδος Γυναικών, εκεί όπου ο Αθηναϊκός θα κοντραριστεί με τον Παναθλητικό και ο Παναθηναϊκός θα παίξει με τον Πρωτέα Βούλας.

Η ομάδα του Βύρωνα πραγματοποιεί μια φοβερή σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις και είναι η μοναδική ελληνική ομάδα που στο τέλος, έχει τις πιθανότητες να πανηγυρισει το treble. Και με τα όσα έχει δείξει μέχρι τώρα, μπορεί να το κάνει.

Θέλει να τα κατακτήσει όλα

Στο Κύπελλο σήμερα στις 19:30 θα δώσει τη μάχη με τον Παναθλητικό με έπαθλο τον μεγάλο τελικό και τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Φυσικά η ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου βρίσκεται και στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος, εκεί όπου θα αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα ο σύλλογος από τον Βύρωνα επικράτησε εκτός έδρας του Παναθλητικού με 79-73 για να κάνει το 4-0 στη σειρά των play offs και να προκριθεί στους τελικούς.

Αλλά το μεγάλο όνειρο έχει να κάνει με το ευρωπαϊκό τρόπαιο. Ο Αθηναϊκός θα ψάξει τρόπο για να πάρει το δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του. Την Πέμπτη θα γίνει ο πρώτος τελικός.

Μετά την ιστορική πρόκριση που πέτυχε ο Αθηναϊκός επί της Βιλνέβ, θα... μετακομίσει στη Γλυφάδα για τον τελικό κόντρα στη Μερσίν.

Ο πρώτος εκ των δύο τελικών που θα κρίνουν τον νικητή του Eurocup Women, θα λάβει μέρος στο κλειστό της Γλυφάδας «Μάκης Λιούγκας» στις 2 Απριλίου (20:30), με την ελληνική ομάδα να ευελπιστεί πως θα κάνει το πρώτο βήμα για να βρεθεί ξανά στην κορυφή της Ευρώπης, ύστερα από 16 χρόνια.

Oι πρωταγωνίστριες

Κορυφαία παίκτρια του Αθηναικού στη σεζόν που διανύουμε στο Eurocup είναι η φοβερή και τρομερή Πρινς. Μετρά 16.5 πόντους και 7.8 ριμπάουντ, προσφέροντας σημαντικές λύσεις στο σύνολο της Καλτσίδου.

Εξαιρετική και η Παρκς (φόρεσε τη φανέλα της Εθνικής μας στο Eurobasket) που είναι η δεύτερη σκόρερ της ομάδας με 10.1 πόντους και 4.4 ριμπάουντ. Από κοντά και η Γουίντερμπερν, Χρίστοβα και Τάντιτς που έχουν βάλει το... λιθάρακι τους σε αυτή τη μαγική σεζόν.

Φυσικά κομβικές στο δημιούργημα της Καλτσίδου είναι οι ελληνίδες παίκτρεις. Παυλοπούλου, Τσινέκε, Λούκα, Σταμάτη και Χαιριστανίδου. Άλλες με λιγότερο χρόνο συμμετοχής άλλα μα περισσότερα. Αλλά όλες τους με πάθος σε όλα τα ματς και πανέτοιμες να μπουν και να βοηθήσουν τον Αθηναϊκό να πετύχει τους στόχους του σε μια σεζόν που υπάρχει τρομερή ποιότητα στην ομάδα.

O Aθηναϊκός φέτος έχει ραντεβού με την ιστορία!