Η μέρα, η ώρα και το ζευγάρι του τελικού στο Allwyn Final 4 Κυπέλλου Γυναικών

Allwyn Final 4 Κυπέλλου Γυναικών: Η μέρα, η ώρα και το ζευγάρι του τελικού
Ο Αθηναϊκός Qualco και ο Πρωτέας Βούλας εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στον τελικό του Allwyn Final 4 Κυπέλλου Ελλάδας Γυναικών, που φιλοξενείται στην Ελευθερούπολη το τριήμερο 27-29 Μαρτίου.
Η ομάδα του Βύρωνα ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο του Παναθλητικού με 94-72 και θα διεκδικήσει τον τίτλο απέναντι στον Πρωτέα Βούλας, ο οποίος νίκησε τον Παναθηναϊκό με 80-76 στην παράταση, έχοντας ως κορυφαία τη Μόργκαν Μάλι, η οποία άγγιξε το triple-double.
Ο τελικός θα διεξαχθεί την Κυριακή (29/3) στις 17:45.
