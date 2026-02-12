Ο Αθηναϊκός έγραψε ιστορία στην Ισπανία, επικρατώντας της Αβενίδα με 68-79 και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Eurocup Women.

Τεράστια νίκη και πρόκριση για τον Αθηναϊκό στις τέσσερις καλύτερες ομάδες του Eurocup Women! Η ομάδα της Καλτσίδου επικράτησε με 68-79 της Αβενίδα και πανηγύρισε την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Πραγματοποιώντας μια μυθική ανατροπή και καλύπτοντας τη διαφορά των έξι πόντων από τον πρώτο αγώνα, ο Αθηναϊκός πήρε την ιστορική πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Κορυφαία για τις φιλοξενούμενες η Αλέξις Πρινς με 18 πόντους!

Αβενίδα - Αθηναϊκός: Ο αγώνας

Η ευστοχία της Αβενίδα (3/4 δίποντα, 3/6 τρίποντα), ήταν το στοιχείο που ξεχώρισε στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, παίρνοντας το προβάδισμα από νωρίς (15-6, 5’). Στον ίδιο ρυθμό συνεχίστηκε το παιχνίδι προς το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου, με τον Αθηναϊκό να μην μπορεί να ανακάμψει και να «κυνηγάει» στο σκορ (22-14, 10’). Η ομάδα της Καλτσίδου βελτίωσε την άμυνά της στο δεύτερο δεκάλεπτο και επιχείρησε να πλησιάσει (30-24, 14’), όμως οι γηπεδούχες είχαν απάντηση και μπόρεσαν να διατηρήσουν την απόσταση σε διψήφια τιμή (35-24, 16’), λόγω των πιο σωστών επιλογών στο μπροστινό μέρος του παρκέ. Οι φιλοξενούμενες μπόρεσαν να κάνουν ολική επαναφορά του παιχνιδιού και με πρωταγωνίστριες την Κρίστοβα και την Πρινς, πραγματοποίησαν επιμέρους σερί (4-16) και πέρασαν μπροστά στο ημίχρονο, (39-40, 20’)

Μετά την ανάπαυλα οι φιλοξενούμενες, συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό που είχαν σταματήσει στο πρώτο ημίχρονο και μπόρεσαν να διατηρήσουν το προβάδισμά τους (47-52, 25’). Οι Ισπανίδες είχαν αντίδραση και μέσω της καλύτερης άμυνας, πήραν εκ νέου τη διαφορά (58-57, 30’).

Στο μεγαλύτερο διάστημα του 4ου δεκαλέπτου, ο Αθηναϊκός κρατούσε την κατάσταση στα χέρια του, την ώρα που βρέθηκε να προηγείται μέχρι και με (59-67, 34’). Ωστόσο, οι γηπεδούχες δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη και μπόρεσαν να μιεώσουν στον πόντο (66-67, 37'). Οι φιλοξενούμενες για ακόμη μία φορά, προηγήθηκαν εκ νέου με +6 (68-74, 39') και με τρίποντο της Παρκς, «κλείδωσαν» τη νίκη και την πρόκριση και 34 δευτερόλεπτα να απομένουν (68-77).

Τα δεκάλεπτα: 22-14, 39-40, 58-57, 68-79

MVP ΗΤΑΝ Η...Χόλι Γουίμπερν με 17 πόντους (2/5 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 4/4 βολές), 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ, συγκεντρώνοντας 21 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Η...Μέγιερς με 14 πόντους.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Τα 35 ριμπάουντ του Αθηναϊκού.

Perfumerías Avenida FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 1 Claudia Soriano 19:00 7 1/3 33.33% 1/2 50% 0/1 0% 5/6 83.33% 0 2 2 2 2 4 4 0 -1 8 2 Regan Magarity 04:16 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 1 0 0 -2 0 3 Laura Spreafico 20:54 6 2/9 22.22% 0/1 0% 2/8 25% 0/0 0% 1 0 1 2 1 0 0 0 -9 2 7 Maria Belen Arrojo * 19:08 0 0/3 0% 0/3 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 2 3 1 0 1 2 0 -8 2 10 Iyana Martin * 21:28 13 4/9 44.44% 2/3 66.67% 2/6 33.33% 3/4 75% 2 1 3 3 3 3 1 0 -12 11 11 Shavonte Zellous 13:38 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/2 0% 0 2 2 1 4 2 0 0 -8 -2 12 Abigail Meyers * 18:38 14 4/10 40% 2/5 40% 2/5 40% 4/4 100% 1 3 4 1 2 1 1 0 0 13 13 Andrea Vilaro * 26:22 7 2/5 40% 1/1 100% 1/4 25% 2/2 100% 0 1 1 0 2 0 0 0 -3 5 14 Mousdandy Djaldi-Tabdi 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 Virag Takacs-Kiss 22:54 13 3/8 37.5% 1/3 33.33% 2/5 40% 5/6 83.33% 4 0 4 2 4 1 1 0 -10 13 55 Khadijiah Cave * 33:42 8 3/5 60% 3/5 60% 0/0 0% 2/2 100% 2 1 3 0 3 0 1 1 -2 11 Team/Coaches 0 2 2 0 0 TOTAL 200 68 19/53 35.85% 10/23 43.48% 9/30 30% 21/26 80.77% 11 15 26 12 21 13 10 1