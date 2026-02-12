Αβενίδα - Αθηναϊκός 68-79: Γράφτηκε ιστορία στην Ισπανία και στα ημιτελικά η ομαδάρα της Καλτσίδου!

Παναγιώτης Αρταβάνης
Ο Αθηναϊκός έγραψε ιστορία στην Ισπανία, επικρατώντας της Αβενίδα με 68-79 και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Eurocup Women.

Τεράστια νίκη και πρόκριση για τον Αθηναϊκό στις τέσσερις καλύτερες ομάδες του Eurocup Women! Η ομάδα της Καλτσίδου επικράτησε με 68-79 της Αβενίδα και πανηγύρισε την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Πραγματοποιώντας μια μυθική ανατροπή και καλύπτοντας τη διαφορά των έξι πόντων από τον πρώτο αγώνα, ο Αθηναϊκός πήρε την ιστορική πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Κορυφαία για τις φιλοξενούμενες η Αλέξις Πρινς με 18 πόντους!

Αβενίδα - Αθηναϊκός: Ο αγώνας

Η ευστοχία της Αβενίδα (3/4 δίποντα, 3/6 τρίποντα), ήταν το στοιχείο που ξεχώρισε στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, παίρνοντας το προβάδισμα από νωρίς (15-6, 5’). Στον ίδιο ρυθμό συνεχίστηκε το παιχνίδι προς το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου, με τον Αθηναϊκό να μην μπορεί να ανακάμψει και να «κυνηγάει» στο σκορ (22-14, 10’). Η ομάδα της Καλτσίδου βελτίωσε την άμυνά της στο δεύτερο δεκάλεπτο και επιχείρησε να πλησιάσει (30-24, 14’), όμως οι γηπεδούχες είχαν απάντηση και μπόρεσαν να διατηρήσουν την απόσταση σε διψήφια τιμή (35-24, 16’), λόγω των πιο σωστών επιλογών στο μπροστινό μέρος του παρκέ. Οι φιλοξενούμενες μπόρεσαν να κάνουν ολική επαναφορά του παιχνιδιού και με πρωταγωνίστριες την Κρίστοβα και την Πρινς, πραγματοποίησαν επιμέρους σερί (4-16) και πέρασαν μπροστά στο ημίχρονο, (39-40, 20’)

Μετά την ανάπαυλα οι φιλοξενούμενες, συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό που είχαν σταματήσει στο πρώτο ημίχρονο και μπόρεσαν να διατηρήσουν το προβάδισμά τους (47-52, 25’). Οι Ισπανίδες είχαν αντίδραση και μέσω της καλύτερης άμυνας, πήραν εκ νέου τη διαφορά (58-57, 30’).
Στο μεγαλύτερο διάστημα του 4ου δεκαλέπτου, ο Αθηναϊκός κρατούσε την κατάσταση στα χέρια του, την ώρα που βρέθηκε να προηγείται μέχρι και με (59-67, 34’). Ωστόσο, οι γηπεδούχες δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη και μπόρεσαν να μιεώσουν στον πόντο (66-67, 37'). Οι φιλοξενούμενες για ακόμη μία φορά, προηγήθηκαν εκ νέου με +6 (68-74, 39') και με τρίποντο της Παρκς, «κλείδωσαν» τη νίκη και την πρόκριση και 34 δευτερόλεπτα να απομένουν (68-77).

 

Τα δεκάλεπτα: 22-14, 39-40, 58-57, 68-79

MVP ΗΤΑΝ Η...Χόλι Γουίμπερν με 17 πόντους (2/5 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 4/4 βολές), 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ, συγκεντρώνοντας 21 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Η...Μέγιερς με 14 πόντους.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Τα 35 ριμπάουντ του Αθηναϊκού.

Perfumerías AvenidaFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
1Claudia Soriano19:0071/333.33%1/250%0/10%5/683.33%02222440-18
2Regan Magarity04:1600/00%0/00%0/00%0/00%01100100-20
3Laura Spreafico20:5462/922.22%0/10%2/825%0/00%10121000-92
7Maria Belen Arrojo *19:0800/30%0/30%0/00%0/00%12310120-82
10Iyana Martin *21:28134/944.44%2/366.67%2/633.33%3/475%21333310-1211
11Shavonte Zellous13:3800/10%0/00%0/10%0/20%02214200-8-2
12Abigail Meyers *18:38144/1040%2/540%2/540%4/4100%13412110013
13Andrea Vilaro *26:2272/540%1/1100%1/425%2/2100%01102000-35
14Mousdandy Djaldi-Tabdi00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
23Virag Takacs-Kiss22:54133/837.5%1/333.33%2/540%5/683.33%40424110-1013
55Khadijiah Cave *33:4283/560%3/560%0/00%2/2100%21303011-211
Team/Coaches02200
TOTAL2006819/5335.85%10/2343.48%9/3030%21/2680.77%111526122113101
Athinaikos QualcoFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
1Ivana Raca24:3131/250%1/1100%0/10%1/1100%30311120257
3Elena Tsineke00:5700/00%0/00%0/00%0/00%00001100-5-1
5Evdokia Stamati00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
7Holly Winterburn *36:28175/1145.45%2/540%3/650%4/4100%077432101221
8Pinelopi Pavlopoulou07:1300/00%0/00%0/00%0/00%0000100050
11Diamond Miller04:0241/1100%0/00%1/1100%1/250%0110100024
13Vasiliki Louka00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
15Ana Tadic *15:1000/10%0/10%0/00%0/00%10102200-10-2
23Alexis Prince *34:03186/1060%3/475%3/650%3/3100%145433001320
24Robyn Parks *33:58155/955.56%2/450%3/560%2/2100%268001001018
33Kristine Anigwe26:45134/850%4/850%0/00%5/683.33%044257211710
45Borislava Hristova *16:5394/850%3/650%1/250%0/00%20203220-147
Team/Coaches134001
TOTAL2007926/5052%15/2951.72%11/2152.38%16/1888.89%10253511202071

@Photo credits: FIBA
     

