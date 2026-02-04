Άρης - Νεπτούνας 83-64: Τη... συνέτριψε κι έκανε βήμα πρόκρισης!
Η κανονική περίοδος του EuroCup μπαίνει στην τελική ευθεία και ο Άρης έκανε αποφασιστικό βήμα πρόκρισης με την εντυπωσιακή νίκη επί της Νεπτούνας στο Αλεξάνδρειο (83-64).
Η ομάδα της Θεσσαλονίκης έλεγξε το παιχνίδι από το πρώτο δεκάλεπτο, με τον Άντζουσιτς να ανοίγει τον δρόμο, ενώ Νούα, Τζόουνς και Μήτρου-Λονγκ διατήρησαν την ομάδα σε υψηλό ρυθμό μέχρι το τελικό σφύριγμα. Tώρα ο Άρης ετοιμάζεται για την πρόκριση στην επόμενη φάση κόντρα στην Κλουζ στη Ρουμανία (11/02 στις 18:00).
Άρης - Λιετκαμπέλις: Το ματς
Αναμέτρηση ζωής και θανάτου για τους Θεσσαλονικείς, με τον Άντζουσιτς να ανοίγει το σκορ και με τρίποντο για το 10-9 να βάζει τον Άρη μπροστά. Οι φιλοξενούμενοι πέρασαν μπροστά με 5 σερί πόντους (10-15), όμως οι Αντζουσίτς και Πουλιανίτης πίεζαν συνεχώς, και με τρίποντο ο πρώτος ισοφάρισε σε 21-21, φτάνοντας αμέσως μετά και στο δικό του καλάθι.
Η δεύτερη περίοδος ξεκίνησε με ακόμη ένα τρίποντο του Αντζουσίτς για το 24-21, και ακολούθησε ο Τζόουνς για το +5 (26-21). Με ένα σερί 7-0, ο Άρης έφτασε στο +9 (33-24). Η Λιέτκαμπελις αντέδρασε και μείωσε σε 36-32, αλλά ο Νούα ήταν εκεί για να χτυπήσει από την περιφέρεια και να κρατήσει τους γηπεδούχους μπροστά (36-29). Οι Λιθουανοί συνέχισαν να είναι ανταγωνιστικοί, μειώνοντας στο καλάθι (36-34), όμως δύο καλάθια από Μήτρου-Λονγκ και Νούα έδωσαν στον Άρη το +6 στο ημίχρονο, με το σκορ να κλείνει στο 40-34.
Μετά την ανάπαυλα, για τρια λεπτά οι ομάδες δεν μπορούσαν να βρουν σκορ με τον Άρη να διευρύνει το προβάδισμα στο +10 (44-34), ενώ λίγο αργότερα μπήκε στην εξίσωση και ο Φόρεστερ για το +16 των Θεσσαλονικιών (52-36), που έτρεχαν ενα 12-2 επιμέρους στο 24'. Με άλλο ένα επιμέρους 7-1 ο Άρης ξέφυγε στο +21 (59-38) με τον Χάρελ να ανεβάζει κι αυτός... στροφές για να βοηθήσει την ομάδα του να μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο με αέρα 23 πόντων (65-42).
Το τέταρτο δεκάλεπτο είχε διαδικαστικό χαρακτήρα για τους Θεσσαλονικείς, καθώς με τον Κουμπόλκα η διαφορά ξέφυγε πανω από τους 30 πόντους (83-52)
Tα δεκάλεπτα: 21-21, 40-34, 65-42, 83-64
|Aris Thessaloniki Betsson
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|Head coach: Igor Milicic
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|PIR
|#
|Players
|0
|E. Long *
|24:48
|10
|2/6
|33.3%
|2/5
|40.0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|4
|4
|3
|1
|1
|2
|0
|-4
|9
|2
|P. Lefas
|03:36
|0
|0/0
|0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0/2
|0%
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|3
|B. Jones *
|17:23
|16
|8/9
|88.9%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|6
|4
|1
|1
|0
|21
|21
|5
|A. Noua *
|25:09
|16
|3/4
|75.0%
|3/4
|75%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|0
|5
|5
|0
|4
|2
|2
|0
|19
|19
|9
|M. Tsairelis
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|J. Forrester
|18:54
|6
|2/3
|66.7%
|2/3
|66.7%
|0/0
|0%
|2/6
|33.3%
|0
|2
|2
|0
|2
|1
|0
|0
|5
|5
|11
|S. Poulianitis
|14:25
|3
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|1
|5
|1
|1
|0
|2
|2
|13
|E. Bochoridis
|19:21
|2
|1/3
|33.3%
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|4
|3
|2
|0
|0
|6
|6
|25
|R. Harrell *
|20:14
|7
|2/4
|50%
|2/4
|50%
|1/4
|25%
|3/4
|75%
|0
|4
|4
|1
|2
|2
|0
|1
|17
|17
|33
|D. Andjusic
|21:19
|14
|1/1
|100%
|3/4
|75%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|2
|1
|3
|3
|2
|2
|0
|0
|12
|12
|37
|K. Antetokounmpo *
|12:08
|2
|1/3
|33.3%
|0/1
|0%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|2
|2
|4
|0
|3
|2
|0
|0
|9
|9
|98
|A. Kulboka
|22:43
|7
|0/0
|0%
|2/3
|66.7%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|3
|6
|9
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|5
|Team/Coaches
|7
|30
|37
|18
|26
|16
|10
|2
|99
|TOTAL
|200:00
|83
|20/33
|60.6%
|12/26
|46.2%
|12/26
|46.2%
|7/16
|43.8%
|7
|30
|37
|18
|26
|16
|10
|2
|99
|Neptūnas Klaipėda
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|PIR
|#
|Players
|0
|H. Cleary
|18:12
|8
|2/3
|66.7%
|1/4
|25%
|1/1
|100%
|1
|0
|1
|3
|4
|2
|0
|0
|4
|-2
|1
|D. Tarolis *
|16:10
|2
|1/1
|100%
|0/3
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|2
|1
|0
|0
|-2
|0
|2
|R. Kneizys
|06:14
|0
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|2
|0
|0
|0
|6
|R. Lomazs *
|30:11
|19
|3/5
|60%
|3/5
|60%
|4/4
|100%
|1
|1
|2
|3
|1
|2
|1
|0
|25
|25
|8
|M. Girdziunas
|11:46
|0
|0/1
|0%
|0/3
|0%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|-1
|0
|10
|V. Kozys
|17:07
|3
|0/1
|0%
|1/1
|100%
|0/2
|0%
|2
|2
|4
|0
|5
|3
|0
|0
|-1
|0
|11
|A. Velicka *
|29:06
|5
|1/5
|20%
|1/5
|20%
|0/2
|0%
|3
|6
|9
|8
|2
|4
|1
|0
|12
|12
|13
|A. Majauskas *
|19:50
|2
|1/3
|33.3%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|1
|1
|1
|1
|0
|0
|0
|21
|A. Berucka *
|13:08
|3
|0/0
|0%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|24
|Z. Waterman
|21:01
|12
|2/7
|28.6%
|2/7
|28.6%
|2/4
|50%
|4
|2
|6
|1
|2
|1
|2
|1
|13
|13
|25
|K. Silins
|17:15
|10
|4/4
|100%
|0/1
|0%
|2/2
|100%
|1
|3
|4
|0
|2
|0
|1
|0
|5
|5
|TOTAL
|200:00
|64
|14/30
|46.7%
|9/33
|27.3%
|9/15
|60%
|13
|26
|39
|16
|26
|17
|9
|2
|61
