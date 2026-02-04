Άρης - Νεπτούνας 83-64: Τη... συνέτριψε κι έκανε βήμα πρόκρισης!

Άρης - Νεπτούνας 83-64: Τη... συνέτριψε κι έκανε βήμα πρόκρισης!

Ευτυχία Οικονομίδου
Ντανίλο Άντζουσιτς

Ο Άρης έδωσε εντυπωσιακή παράσταση στο Αλεξάνδρειο, επικρατώντας της Νεπτούνας με 83-64 βάζοντας γερά θεμέλια για την πρόκριση στην επόμενη φάση του EuroCup.

Η κανονική περίοδος του EuroCup μπαίνει στην τελική ευθεία και ο Άρης έκανε αποφασιστικό βήμα πρόκρισης με την εντυπωσιακή νίκη επί της Νεπτούνας στο Αλεξάνδρειο (83-64).

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης έλεγξε το παιχνίδι από το πρώτο δεκάλεπτο, με τον Άντζουσιτς να ανοίγει τον δρόμο, ενώ Νούα, Τζόουνς και Μήτρου-Λονγκ διατήρησαν την ομάδα σε υψηλό ρυθμό μέχρι το τελικό σφύριγμα. Tώρα ο Άρης ετοιμάζεται για την πρόκριση στην επόμενη φάση κόντρα στην Κλουζ στη Ρουμανία (11/02 στις 18:00).

Άρης - Λιετκαμπέλις: Το ματς

Αναμέτρηση ζωής και θανάτου για τους Θεσσαλονικείς, με τον Άντζουσιτς να ανοίγει το σκορ και με τρίποντο για το 10-9 να βάζει τον Άρη μπροστά. Οι φιλοξενούμενοι πέρασαν μπροστά με 5 σερί πόντους (10-15), όμως οι Αντζουσίτς και Πουλιανίτης πίεζαν συνεχώς, και με τρίποντο ο πρώτος ισοφάρισε σε 21-21, φτάνοντας αμέσως μετά και στο δικό του καλάθι.

Η δεύτερη περίοδος ξεκίνησε με ακόμη ένα τρίποντο του Αντζουσίτς για το 24-21, και ακολούθησε ο Τζόουνς για το +5 (26-21). Με ένα σερί 7-0, ο Άρης έφτασε στο +9 (33-24). Η Λιέτκαμπελις αντέδρασε και μείωσε σε 36-32, αλλά ο Νούα ήταν εκεί για να χτυπήσει από την περιφέρεια και να κρατήσει τους γηπεδούχους μπροστά (36-29). Οι Λιθουανοί συνέχισαν να είναι ανταγωνιστικοί, μειώνοντας στο καλάθι (36-34), όμως δύο καλάθια από Μήτρου-Λονγκ και Νούα έδωσαν στον Άρη το +6 στο ημίχρονο, με το σκορ να κλείνει στο 40-34.

 

Μετά την ανάπαυλα, για τρια λεπτά οι ομάδες δεν μπορούσαν να βρουν σκορ με τον Άρη να διευρύνει το προβάδισμα στο +10 (44-34), ενώ λίγο αργότερα μπήκε στην εξίσωση και ο Φόρεστερ για το +16 των Θεσσαλονικιών (52-36), που έτρεχαν ενα 12-2 επιμέρους στο 24'. Με άλλο ένα επιμέρους 7-1 ο Άρης ξέφυγε στο +21 (59-38) με τον Χάρελ να ανεβάζει κι αυτός... στροφές για να βοηθήσει την ομάδα του να μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο με αέρα 23 πόντων (65-42).

Το τέταρτο δεκάλεπτο είχε διαδικαστικό χαρακτήρα για τους Θεσσαλονικείς, καθώς με τον Κουμπόλκα η διαφορά ξέφυγε πανω από τους 30 πόντους (83-52)

Tα δεκάλεπτα: 21-21, 40-34, 65-42, 83-64

Aris Thessaloniki BetssonFG2PT FG3PT FGFTREB
Head coach: Igor MilicicMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
#Players
0E. Long *24:48102/633.3%2/540.0%0/10%0/00%04431120-49
2P. Lefas03:3600/00%0/20%0/00%0/20%0000110000
3B. Jones *17:23168/988.9%0/10%0/00%0/00%011641102121
5A. Noua *25:09163/475.0%3/475%0/00%1/250%055042201919
9M. Tsairelis00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
10J. Forrester18:5462/366.7%2/366.7%0/00%2/633.3%0220210055
11S. Poulianitis14:2530/00%0/00%1/250%0/00%0221511022
13E. Bochoridis19:2121/333.3%0/10%0/10%0/00%0004320066
25R. Harrell *20:1472/450%2/450%1/425%3/475%044122011717
33D. Andjusic21:19141/1100%3/475%0/00%0/00%213322001212
37K. Antetokounmpo *12:0821/333.3%0/10%1/250%0/00%2240320099
98A. Kulboka22:4370/00%2/366.7%0/00%1/250%3690000055
Team/Coaches7303718261610299
TOTAL200:008320/3360.6%12/2646.2%12/2646.2%7/1643.8%7303718261610299

Neptūnas Klaipėda2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
#Players
0H. Cleary18:1282/366.7%1/425%1/1100%101342004-2
1D. Tarolis *16:1021/1100%0/30%0/00%01102100-20
2R. Kneizys06:1400/00%0/10%0/00%0000102000
6R. Lomazs *30:11193/560%3/560%4/4100%112312102525
8M. Girdziunas11:4600/10%0/30%0/00%12300000-10
10V. Kozys17:0730/10%1/1100%0/20%22405300-10
11A. Velicka *29:0651/520%1/520%0/20%369824101212
13A. Majauskas *19:5021/333.3%0/00%0/00%0221111000
21A. Berucka *13:0830/00%1/333.3%0/00%0220010000
24Z. Waterman21:01122/728.6%2/728.6%2/450%426121211313
25K. Silins17:15104/4100%0/10%2/2100%1340201055
TOTAL200:006414/3046.7%9/3327.3%9/1560%1326391626179261
@Photo credits: INTIME
     

