Η κανονική περίοδος του EuroCup μπαίνει στην τελική ευθεία και ο Άρης έκανε αποφασιστικό βήμα πρόκρισης με την εντυπωσιακή νίκη επί της Νεπτούνας στο Αλεξάνδρειο (83-64).

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης έλεγξε το παιχνίδι από το πρώτο δεκάλεπτο, με τον Άντζουσιτς να ανοίγει τον δρόμο, ενώ Νούα, Τζόουνς και Μήτρου-Λονγκ διατήρησαν την ομάδα σε υψηλό ρυθμό μέχρι το τελικό σφύριγμα. Tώρα ο Άρης ετοιμάζεται για την πρόκριση στην επόμενη φάση κόντρα στην Κλουζ στη Ρουμανία (11/02 στις 18:00).

Άρης - Λιετκαμπέλις: Το ματς

Αναμέτρηση ζωής και θανάτου για τους Θεσσαλονικείς, με τον Άντζουσιτς να ανοίγει το σκορ και με τρίποντο για το 10-9 να βάζει τον Άρη μπροστά. Οι φιλοξενούμενοι πέρασαν μπροστά με 5 σερί πόντους (10-15), όμως οι Αντζουσίτς και Πουλιανίτης πίεζαν συνεχώς, και με τρίποντο ο πρώτος ισοφάρισε σε 21-21, φτάνοντας αμέσως μετά και στο δικό του καλάθι.

Η δεύτερη περίοδος ξεκίνησε με ακόμη ένα τρίποντο του Αντζουσίτς για το 24-21, και ακολούθησε ο Τζόουνς για το +5 (26-21). Με ένα σερί 7-0, ο Άρης έφτασε στο +9 (33-24). Η Λιέτκαμπελις αντέδρασε και μείωσε σε 36-32, αλλά ο Νούα ήταν εκεί για να χτυπήσει από την περιφέρεια και να κρατήσει τους γηπεδούχους μπροστά (36-29). Οι Λιθουανοί συνέχισαν να είναι ανταγωνιστικοί, μειώνοντας στο καλάθι (36-34), όμως δύο καλάθια από Μήτρου-Λονγκ και Νούα έδωσαν στον Άρη το +6 στο ημίχρονο, με το σκορ να κλείνει στο 40-34.

Μετά την ανάπαυλα, για τρια λεπτά οι ομάδες δεν μπορούσαν να βρουν σκορ με τον Άρη να διευρύνει το προβάδισμα στο +10 (44-34), ενώ λίγο αργότερα μπήκε στην εξίσωση και ο Φόρεστερ για το +16 των Θεσσαλονικιών (52-36), που έτρεχαν ενα 12-2 επιμέρους στο 24'. Με άλλο ένα επιμέρους 7-1 ο Άρης ξέφυγε στο +21 (59-38) με τον Χάρελ να ανεβάζει κι αυτός... στροφές για να βοηθήσει την ομάδα του να μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο με αέρα 23 πόντων (65-42).

Το τέταρτο δεκάλεπτο είχε διαδικαστικό χαρακτήρα για τους Θεσσαλονικείς, καθώς με τον Κουμπόλκα η διαφορά ξέφυγε πανω από τους 30 πόντους (83-52)

Tα δεκάλεπτα: 21-21, 40-34, 65-42, 83-64

Aris Thessaloniki Betsson FG 2PT FG 3PT FG FT REB Head coach: Igor Milicic MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- PIR # Players 0 E. Long * 24:48 10 2/6 33.3% 2/5 40.0% 0/1 0% 0/0 0% 0 4 4 3 1 1 2 0 -4 9 2 P. Lefas 03:36 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 B. Jones * 17:23 16 8/9 88.9% 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 6 4 1 1 0 21 21 5 A. Noua * 25:09 16 3/4 75.0% 3/4 75% 0/0 0% 1/2 50% 0 5 5 0 4 2 2 0 19 19 9 M. Tsairelis 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 J. Forrester 18:54 6 2/3 66.7% 2/3 66.7% 0/0 0% 2/6 33.3% 0 2 2 0 2 1 0 0 5 5 11 S. Poulianitis 14:25 3 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 2 2 1 5 1 1 0 2 2 13 E. Bochoridis 19:21 2 1/3 33.3% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 4 3 2 0 0 6 6 25 R. Harrell * 20:14 7 2/4 50% 2/4 50% 1/4 25% 3/4 75% 0 4 4 1 2 2 0 1 17 17 33 D. Andjusic 21:19 14 1/1 100% 3/4 75% 0/0 0% 0/0 0% 2 1 3 3 2 2 0 0 12 12 37 K. Antetokounmpo * 12:08 2 1/3 33.3% 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 2 2 4 0 3 2 0 0 9 9 98 A. Kulboka 22:43 7 0/0 0% 2/3 66.7% 0/0 0% 1/2 50% 3 6 9 0 0 0 0 0 5 5 Team/Coaches 7 30 37 18 26 16 10 2 99 TOTAL 200:00 83 20/33 60.6% 12/26 46.2% 12/26 46.2% 7/16 43.8% 7 30 37 18 26 16 10 2 99