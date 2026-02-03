Μίλιτσιτς: «Να έχουμε ενέργεια και κοντή μνήμη»

Ο αγώνας (4/2, 20:00) με τη Νεπτούνας στο Nick Galis Hall έχει χαρακτήρα τελικού για τον Άρη και ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς αναφέρθηκε στην ενέργεια των παικτών του.

Ο προπονητής του Άρη στάθηκε σε δύο πράγματα. Στην «κοντή μνήμη» που οφείλει να έχει η ομάδα του βάζοντας στο περιθώριο τη νίκη επί του Παναθηναϊκού αλλά και στην ενέργεια για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του αγώνα. «Στον αθλητισμό πρέπει να έχεις κοντή μνήμη, τόσο μετά από ήττες όσο και μετά από νίκες. Δεν μπορείς να μένεις σε ό,τι έγινε, ούτε στα άσχημα αλλά ούτε και στα καλά. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να είμαστε περήφανοι και χαρούμενοι για πολύ. Πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά. Ο αγώνας με τη Νεπτούνας είναι ένας τελικός. Πρέπει να παρουσιαστούμε πεινασμένοι. Δεν είναι εύκολο μετά τη συναισθηματική φόρτιση του αγώνα με τον Παναθηναϊκό, αλλά προετοιμάζουμε την ομάδα προς αυτήν την κατεύθυνση. Η Νεπτούνας είναι πολύ επικίνδυνη, παίζει γρήγορο μπάσκετ, με πέντε παίκτες έξω από το τρίποντο και τρέχει εξαιρετικά στο ανοιχτό γήπεδο. Για να μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε και να φτάσουμε στη νίκη, το επίπεδο της ενέργειάς μας θα πρέπει να είναι στο μέγιστο», είπε.

Ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς ρωτήθηκε για τα τελευταία πεντάλεπτα των αγώνων τα οποία κοστίζουν στον Άρη. «Όταν αντιμετωπίζεις ομάδες που έχουν παίκτες όπως ο Τσέντι Όσμαν, ο Σορτς και γενικώς αθλητές με τέτοια ποιότητα, είναι λογικό να υπάρχουν διακυμάνσεις στο παιχνίδι. Το μπάσκετ είναι ένα παιχνίδι σαράντα λεπτών και τέτοιες καταστάσεις συμβαίνουν. Το ίδιο κάνουμε κι εμείς σε άλλες ομάδες, οπότε δεν πρέπει να εστιάζουμε σε κάτι που συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Βλέπουμε τη Μονακό να προηγείται με δεκαεπτά πόντους και να χάνει παιχνίδια, την εθνική ομάδα του Καναδά να προηγείται με δεκαπέντε και να μην κερδίζει. Αυτό είναι πλέον μέρος του σύγχρονου μπάσκετ, με τον ρυθμό, το μομέντουμ και τους πολλούς καλούς σουτέρ. Αυτό που έχει σημασία είναι να είμαστε συγκεντρωμένοι και στα 40 λεπτά στο πλάνο μας, γνωρίζοντας ότι θα υπάρξουν σκαμπανεβάσματα».

Σχετικά με την επιδραστικότητα του Κώστα Αντετοκούνμπο κι αν ο διεθνής σέντερ ήταν αυτό που χρειαζόταν η ομάδα απάντησε ότι… «οπωσδήποτε. Με την παρουσία του έχει βελτιωθεί η επιθετικότητά μας και μαζί του ακόμη και οι Φόρεστερ και ο Τσαιρέλης αισθάνονται πιο άνετα να κάνουν αυτά που χρειάζεται η ομάδα. Ο Κώστας είναι ακόμη νέος σε εμάς, δεν τα κάνει όλα με απόλυτη ακρίβεια, όμως μας δίνει την ενέργεια που χρειαζόμαστε και αυτό είναι το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα. Γι’ αυτόν τον λόγο βλέπουμε βελτίωση ακόμη και στα ριμπάουντ στο ελληνικό EuroCup».