Μίλιτσιτς: «Στο τέλος δεν ανταποκριθήκαμε στην τακτική μας»

Σκασμένος από τον τρόπο της ήττας, ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς αναφέρθηκε στην επιθετική αφλογιστία της ομάδας του στην ήττα από την Μπαχτσεσεχίρ.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, ο προπονητής του Άρη στάθηκε στο εξαιρετικό παιχνίδι της ομάδας του για 34 αγωνιστικά λεπτά, έως το σημείο δηλαδή στο οποίο προηγήθηκε με 61-75, αλλά και στο επιμέρους σκορ 20-4 που έκανε η Μπαχτσέσεχιρ στα τελευταία έξι λεπτά του αγώνα. «Νομίζω ότι ελέγξαμε το παιχνίδι για 35-36 λεπτά αλλά στο τέλος δεν ανταποκριθήκαμε στην τακτική μας. Μπορεί αυτό να οφείλεται στις απαιτήσεις που είχαν όλοι οι τελευταίοι αγώνες και στην κούραση. Κάναμε μεγάλη προσπάθεια, την αναγνωρίζω, αλλά δεν μπορώ να είμαι ικανοποιημένος που χάσαμε αυτό το παιχνίδι», είπε αρχικά.

«Στο τέλος φάνηκε η ποιότητά τους με τα μεγάλα σουτ που έβαλαν και τις αποφάσεις που πήραν. Είναι σημαντικό το πώς παίξαμε στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα», απάντησε σχετικά με την Μπαχτσεσεχίρ και το επίπεδο ανταγωνιστικότητας της ομάδας του, αναφέρθηκε επίσης στ’ ότι πέρυσι η ομάδα δεν είχε σταθεί τόσο ανταγωνιστικά στη διοργάνωση.