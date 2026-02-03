Το ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ ΚΑΕ και ΑΣ Άρης ήταν ο κύριος λόγος συνάντησης μεταξύ των δύο φορέων του συλλόγου στην οποία παρευρέθηκε και ο Ρίτσαρντ Σιάο.

Η σημερινή (3/2) συνάντηση ήταν η πρώτη ουσιαστική μεταξύ των δύο πλευρών όπου τέθηκαν ζητήματα συνεργασίας μεταξύ ΚΑΕ και ΑΣ όπως και το ζήτημα των ακαδημιών. «Παρών» ήταν και ο Ρίτσαρντ Σιάο ο οποίος ενημερώθηκε για το αναγκαίο – οικονομικά – πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων καθώς η ΚΑΕ εκπροσωπήθηκε επίσης από τον διευθύνοντα σύμβουλο, Αγαπητό Διακογιάννη, τον επιχειρησιακό διευθυντή, Βύρωνα Αντωνιάδη και τον general manager, Νίκο Ζήση.

Από την πλευρά του ΑΣ, στη συνάντηση ήταν ο Σίμος Αϊβαζίδης (πρόεδρος), ο Αβραάμ Τοσουνίδη (αντιπρόεδρος και εκπρόσωπος του ΑΣ στο δ. σ. της ΚΑΕ) και ο γενικός γραμματέας του Α.Σ., Αλέξανδρος Γκαντώνας.

Στη διάρκεια της συνάντησης τέθηκε και το ζήτημα μιας ευρύτερης συνεργασίας στο θέμα των ακαδημιών του συλλόγου με σκοπό την γενικότερη ανάπτυξή τους.