Σπανού: «Είναι στο χέρι του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού και του Αθηναϊκού να προκριθούν και να “γράψουμε” ιστορία»

Στο γεγονός πως έχουν προκριθεί τρεις ελληνικές ομάδες στις «16» του Eurocup Women, στάθηκε η Άρτεμις Σπανού, μιλώντας στο WEB Radio της ΕΟΚ.

Η Άρτεμις Σπανού φιλοξενήθηκε στο WEB Radio της ΕΟΚ και μίλησε για τη ρεβάνς κόντρα στη Ζαγκλέμπιε στο «Telekom Center Athens», καθώς και για την επιστροφή της στην Ελλάδα για χάρη του Παναθηναϊκού.

Επίσης, πρόσθεσε το πόσο σημαντικό είναι που βρίσκονται τρεις ελληνικές ομάδες στις «16» καλύτερες του Eurocup Women.

Αναλυτικά όσα είπε η Άρτεμις Σπανού:

Για τη νίκη επί του Πρωτέα Βούλας: «Δε ήταν… χαλάρωση, ξεκινήσαμε το ματς πολύ καλά. Είχαμε δει πολλά παιχνίδια του Πρωτέα, κάναμε scouting. Είναι νεανική ομάδα και αν βρει ρυθμό βρίσκει και επικίνδυνες λύσεις, γι’ αυτό και είναι σε αυτήν τη βαθμολογική θέση. Χάσαμε τη συγκέντρωση μας και βγήκαμε εκτός πλάνου. Έγινε ένα πολύ καλό παιχνίδι στο τέλος. Βγήκε και κούραση από τη μεριά μας, πράγμα που θα το έλεγα ως κάτι φυσιολογικό έπειτα από το ταξίδι στην Πολωνία. Με την εμπειρία και τη θέληση μας καταφέραμε να νικήσουμε. Βοήθησε και ο κόσμος πολύ».

Για τη ρεβάνς κόντρα στη Ζαγκλέμπιε στο «Telekom Center Athens» (21/01): «Κάναμε πολύ καλό παιχνίδι εκτός έδρας, παίξαμε με τη φιλοσοφία μας, τρέξαμε και βάλαμε τα σουτ. Αν παίξουμε ξανά έτσι, δε θα έχουμε κανένα θέμα. Πρέπει να μπούμε στο παιχνίδι, μπροστά στον κόσμο μας στο “Telekom Center Athens”, για να παίξουμε το ίδιο σκληρά και δυνατά για τη νίκη. Ο κόσμος θα μας δώσει ενέργεια, είναι μεγάλο πλεονέκτημα. Οι διεθνείς αθλήτριες ζήσαμε μία μεγάλη προσέλευση φιλάθλων».

Για τις τρεις ελληνικές ομάδες στην προημιτελική φάση του EuroCup: «Όλοι ξέρουμε ότι είναι πολύ σημαντικό. Είναι κάτι που δείχνει τη δουλειά των ομάδων και το πόσο σημασία έχουν δώσει. Είναι στο χέρι του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού και του Αθηναϊκού να προκριθούν και να “γράψουμε” ιστορία».

Για την επιστροφή της στην Ελλάδα: «Το 2010 έφυγα και πήγα στο κολέγιο, ούτε εγώ περίμενα να επιστρέψω. Ήμουν, όπως ξέρετε, στην Τσεχία και στη Μπρνο, αλλά δεν πήγε καλά στην Ευρώπη και αυτό ήταν πολύ σημαντικό για ‘μένα. Είχα την επιλογή να φύγω από την ομάδα και αποφάσισα να έρθω στον Παναθηναϊκό που μου έκανε μια πολύ καλή πρόταση».

Για τις πρώτες εντυπώσεις της και το πώς βίωσε την ατμόσφαιρα στο ματς με τον Αθηναϊκό: «Τα τελευταία χρόνια με την Εθνική έχουμε παίξει αρκετά ματς στην Ελλάδα, οπότε ήταν κάτι γνώριμο. Ήταν απλά ένα ακόμα παιχνίδι. Είμαι επαγγελματίας και όπου βρίσκομαι πάω με το ίδιο σκεπτικό και συναισθήματα. Ήταν κάτι όμορφο. Είχα βρεθεί σε παιχνίδια του Παναθηναϊκού στο παρελθόν και ήξερα τι να περιμένω. Ο κόσμος αγαπάει την ομάδα και για 40 λεπτά τη στηρίζει».



