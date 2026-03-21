Παναθλητικός - Αθηναϊκός 73-79: Έκλεισε θέση για τους τελικούς και περιμένει Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό

Ο Αθηναϊκός «καθάρισε» τη σειρά με τον Παναθλητικό και με το συνολικό 4-0 μετά και με την επικράτηση με 79-73 πέρασε στους τελικούς της Α1 Γυναικών όπου περιμένει τον Παναθηναϊκό είτε τον Ολυμπιακό.

Ο Αθηναϊκός επικράτησε εκτός έδρας του Παναθλητικού με 79-73 για να κάνει το 4-0 στη σειρά των play offs και να προκριθεί στους τελικούς της Α1 μπάσκετ Γυναικών, όπου και περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (με τις «πράσινες» να προηγούνται με 3-0 στη σειρά).

Για τον Αθηναϊκό, η Παρκς ξεχώρισε με 13 πόντους, 9 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ είχε ακόμη 1 κλέψιμο και 1 τάπα, με την Πρινς να δίνει 15 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ, προσθέτοντας επίσης από ένα κλέψιμο και μπλοκ.

Στην αντίπερα όχθη, η Κάρτερ ξεχώρισε με 21 πόντους, 13 ριμπάουντ και 5 ασίστ, μαζί με 1 κλέψιμο και 1 τάπα, ενώ η Άνταμς τελείωσε την αναμέτρηση με 22 πόντους, 13 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Τα δεκέλεπτα: 19-21, 37-47, 56-65, 73-79

 

Παναθλητικός (Καμπούρης): Άνταμς 22(3), Μάντζου, Αυτζή 9(3), Παντώτη, Βασιλείου, Κάρτερ 21, Γκέλντοφ 2, Λόβιλ 19(5).
Αθηναϊκός (Καλτσίδου): Ράτζα 9(1), Τσινέκε 14, Σταμάτη, Παυλοπούλου 5(1), Λούκα 4, Τάντιτς 1, Πρινς 15(3), Παρκς 12(2), Ανίγκουε 11, Χρίστοβα 7(1).

ΠΑΣ Γιάννινα-Πρωτέας Βούλας 82-86 (παρ.)

Ο Πρωτέας Βούλας άντεξε στη μάχη με τον ΠΑΣ Γιάννινα και, μετά από ένα ντέρμπι που κρίθηκε στην παράταση, έφυγε με τη νίκη (86-82), «σφραγίζοντας» τη σειρά με 3-1. Οι δύο ομάδες κοντραρίστηκαν στο πλαίσιο των play-offs για τις θέσεις 5-8 της Α1 Γυναικών, με τον Πρωτέα να συνεχίζει στην επόμενη φάση, όπου θα αντιμετωπίσει τον Πανσερραϊκό, ο οποίος είχε ήδη «καθαρίσει» με 3-0 τη σειρά του απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Τα δεκάλεπτα: 22-17, 36-31, 50-56, 70-70, 82-86 (παρ.)

ΠΑΣ Γιάννινα (Χαντέλης): Μπρούγκλερ 19(3), Καράλη 23(3), Σαρηγιαννίδου 21(5), Μαρίνη 7(1), Τριανταφύλλου, Καμπερίδου, Ξανθοπούλου 3(1), Σίγκλετον 9.
Πρωτέας Βούλας (Δεσποτάκης): Στολίγκα 2, Ανδρικοπούλου 3(1), Σακελλαρίου 9(3), Μπόικο, Γιένσεν 19(3), Τουμπανιάρη, Αναστασοπούλου 20(1), Μάλι 17, Ράιαν 16.

    Φόρτωση BOLM...
     

