Ο Αθηναϊκός επικράτησε την Σόπρον με 82-71, στον πρώτο αγώνα της φάσης των «16» του Eurocup Women και έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση, μετά τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.

Η ομάδα της Καλτσίδου, καθάρισε το παιχνίδι στο 4ο δεκάλεπτο, έχοντας ως πρωταγωνίστρια την Άννα Τάντιτς (13π., 10 ριμπ).

Αθηναϊκός - Σόπρον: Ο αγώνας

Έχοντας πλουραλισμό στην επίθεση και μεγάλο ποσοστό ευστοχίας ο Αθηναϊκός, κατάφερε και πήρε το προβάδισμα στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. (26-21, 10').

Οι άμυνες κυριάρχησαν στα πρώτα λεπτά του 2ου δεκαλέπτου και αμφότερες οι ομάδες σκόραραν λιγότερο και το ίδιο σκηνικό συνέχισε στο μεγαλύτερο διάστημα της τρίτης περιόδου.

Προς το φινάλε της αναμέτρησης, η ομάδα της Καλτσίδου, κρατούσε το προβάδισμα με το μέρος της, όμως η Σόπρον κατάφερε και την απείλησε στα τελευταία λεπτά.

Οι γηπεδούχες, έλεγξαν τον ρυθμό στο τέλος και κατάφεραν να «κλειδώσουν» τη νίκη, μετά από δύο τρίποντα, ένα της Τάντιτς και ένα της Πρινς (81-72).

Τα δεκάλεπτα: 26-21, 35-38, 52-55, 82-71

MVP: Ήταν η Άννα Τάντιτς με 13 πόντους, 10 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ: Η Μπορόντι με 19 πόντους.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Το double - double της Τάντιτς.

Athinaikos Qualco FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 1 Ivana Raca 08:28 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 1 - 1 - - -9 2 3 Elena Tsineke 15:05 5 2/5 40% 1/3 33.3% 1/2 50% 0/0 0% - - - 4 - - 1 - -2 3 7 Evdokia Stamati Did Not Play 8 Holly Winterburn 28:04 5 2/8 25% 1/3 33.3% 1/5 20% 0/0 0% 1 3 4 5 2 2 2 - 4 8 9 Pinelopi Pavlopoulou * 24:55 10 4/8 50% 2/2 100% 2/6 33.3% 0/0 0% - 1 1 5 2 - 1 - 11 13 13 Diamond Miller Did Not Play 15 Vasiliki Louka Did Not Play 17 Ana Tadic * 21:37 13 5/8 62.5% 4/7 57.1% 1/1 100% 2/2 100% 6 4 10 4 3 - 1 - 17 25 21 Alexis Prince * 32:43 13 6/17 35.3% 5/12 41.7% 1/5 20% 0/0 0% 4 4 8 3 1 - - - 18 13 24 Robyn Parks * 27:35 14 7/15 46.7% 7/13 53.8% 0/2 0% 0/0 0% 3 2 5 1 3 1 - - 15 11 32 Kristine Anigwe 18:20 11 4/9 44.4% 4/9 44.4% 0/0 0% 3/4 75% 3 5 8 2 2 4 3 1 -6 15 44 Borislava Hristova * 23:13 10 4/8 50% 4/6 66.7% 0/2 0% 2/2 100% 2 4 6 1 1 2 1 - -3 12 Team/Coaches 1 3 4 - - 102 TOTAL 200 81 34/78 43.6% 28/55 50.9% 6/23 26.1% 7/8 87.5% 21 27 48 22 18 10 8 2 102