Αθηναϊκός - Σόπρον 82-71: «Καθάρισε» στο τέταρτο δεκάλεπτο!

athinaikos

Ο Αθηναϊκός επικράτησε την Σόπρον με 82-71, στον πρώτο αγώνα της φάσης των «16» του Eurocup Women, στο κλειστό του Βύρωνα, κάνοντας βήμα πρόκρισης.

Η ομάδα της Καλτσίδου, καθάρισε το παιχνίδι στο 4ο δεκάλεπτο, έχοντας ως πρωταγωνίστρια την Άννα Τάντιτς (13π., 10 ριμπ).

Αθηναϊκός - Σόπρον: Ο αγώνας

Έχοντας πλουραλισμό στην επίθεση και μεγάλο ποσοστό ευστοχίας ο Αθηναϊκός, κατάφερε και πήρε το προβάδισμα στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. (26-21, 10').

Οι άμυνες κυριάρχησαν στα πρώτα λεπτά του 2ου δεκαλέπτου και αμφότερες οι ομάδες σκόραραν λιγότερο και το ίδιο σκηνικό συνέχισε στο μεγαλύτερο διάστημα της τρίτης περιόδου.
Προς το φινάλε της αναμέτρησης, η ομάδα της Καλτσίδου, κρατούσε το προβάδισμα με το μέρος της, όμως η Σόπρον κατάφερε και την απείλησε στα τελευταία λεπτά.

 

Οι γηπεδούχες, έλεγξαν τον ρυθμό στο τέλος και κατάφεραν να «κλειδώσουν» τη νίκη, μετά από δύο τρίποντα, ένα της Τάντιτς και ένα της Πρινς (81-72).

Τα δεκάλεπτα: 26-21, 35-38, 52-55, 82-71

MVP: Ήταν η Άννα Τάντιτς με 13 πόντους, 10 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ: Η Μπορόντι με 19 πόντους.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Το double - double της Τάντιτς.

Athinaikos QualcoFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
1Ivana Raca08:2800/00%0/00%0/00%0/00%1121-1---92
3Elena Tsineke15:0552/540%1/333.3%1/250%0/00%---4--1--23
7Evdokia StamatiDid Not Play
8Holly Winterburn28:0452/825%1/333.3%1/520%0/00%1345222-48
9Pinelopi Pavlopoulou *24:55104/850%2/2100%2/633.3%0/00%-1152-1-1113
13Diamond MillerDid Not Play
15Vasiliki LoukaDid Not Play
17Ana Tadic *21:37135/862.5%4/757.1%1/1100%2/2100%641043-1-1725
21Alexis Prince *32:43136/1735.3%5/1241.7%1/520%0/00%44831---1813
24Robyn Parks *27:35147/1546.7%7/1353.8%0/20%0/00%325131--1511
32Kristine Anigwe18:20114/944.4%4/944.4%0/00%3/475%35822431-615
44Borislava Hristova *23:13104/850%4/666.7%0/20%2/2100%2461121--312
Team/Coaches134--102
TOTAL2008134/7843.6%28/5550.9%6/2326.1%7/887.5%21274822181082102
Sopron BasketFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
5Sara Laczko18:3431/250%0/10%1/1100%0/00%0110223054
8Szofi Sinka-Palinkas00:1600/00%0/00%0/00%0/00%0000000030
10Zora RokobDid Not Play
12Klaudia Papp *31:25146/1637.5%4/1040%2/633.3%0/00%13471300-1112
13Jovana Jevtovic03:4810/00%0/00%0/00%1/250%1230000013
15Zala Friskovec *35:54123/1127.3%1/333.3%2/825%4/4100%04402100-97
17Zsuzsanna Sitku21:5782/450%2/450%0/00%4/4100%01122041-114
21Tara Wallack *25:2342/633.3%2/450%0/20%0/00%10103000-61
33Sam Fuehring *28:52113/742.9%1/333.3%2/450%3/475%06663100-1217
44Vivien Borondy *33:51198/1266.7%7/977.8%1/333.3%2/2100%05543510-1520
Team / Coaches213
TOTAL2007225/5843.1%17/3450%8/2433.3%14/1687.5%523281916128178

@Photo credits: FIBA
     

