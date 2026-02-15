Ο Αθηναϊκός γλίτωσε το... κάζο και με ένα απίστευτο comeback στο τελευταίο δεκάλεπτο έστειλε το ματς κόντρα στον Πρωτέα Βούλας στην παράταση για να πανηγυρίσει με 84-92.

Ο Αθηναϊκός παρά λίγο να υποστεί μία σοκαριστική ήττα από τον Πρωτέα Βούλας εκτός έδρας για τη 19η αγωνιστική της Α1 μπάσκετ Γυναικών, όμως με ένα επιμέρους 2-13 στο τέλος της τέταρτης περιόδου κατάφερε να στείλει το ματς στην παράταση.

Εκεί, η ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου ολοκλήρωσε το φοβερό comeback της παίρνοντας τη νίκη με 84-92 για να διατηρηθεί στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 17-1.

Η Κριστίν Ανίγκουε με 31 πόντους, 9 ριμπάουντ και 3 ασίστ ήταν εκείνη που οδήγησε τον Αθηναϊκό στη νίκη παρά το γεγονός ότι μόχθησε για να τα καταφέρει.

Πρωτέας Βούλας-Αθηναϊκός 84-92 (παρ.)

Διαιτητές: Τσαχάκης-Καραπαπάς-Αλεξόπουλος Χρ. Δεκάλεπτα: 17-15, 39-37, 65-57, 80-80 (κ.δ.), 84-92 (παρ.)

Πρωτέας Βούλας (Δεσποτάκης): Στολίγκα 7(1), Ανδρικοπούλου 2, Χουσελά, Σακελλαρίου 8, Μπόικο, Γιένσεν 29(4), Τουμπανιάρη, Μάλι 26(3), Ράιαν 12.

Αθηναϊκός (Καλτσίδου): Ράτζα 11, Τσινέκε 7, Σταμάτη 3(1), Μίλερ 6, Λούκα 2, Τάντιτς 6, Αλεξανδρή, Παρκς 9(1), Ανίγκουε 31, Χρίστοβα 10.