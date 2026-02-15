Πρωτέας Βούλας - Αθηναϊκός 84-92: Τρομερό comeback και νίκη με ανατροπή στην παράταση
Ο Αθηναϊκός παρά λίγο να υποστεί μία σοκαριστική ήττα από τον Πρωτέα Βούλας εκτός έδρας για τη 19η αγωνιστική της Α1 μπάσκετ Γυναικών, όμως με ένα επιμέρους 2-13 στο τέλος της τέταρτης περιόδου κατάφερε να στείλει το ματς στην παράταση.
Εκεί, η ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου ολοκλήρωσε το φοβερό comeback της παίρνοντας τη νίκη με 84-92 για να διατηρηθεί στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 17-1.
Η Κριστίν Ανίγκουε με 31 πόντους, 9 ριμπάουντ και 3 ασίστ ήταν εκείνη που οδήγησε τον Αθηναϊκό στη νίκη παρά το γεγονός ότι μόχθησε για να τα καταφέρει.
Πρωτέας Βούλας-Αθηναϊκός 84-92 (παρ.)
Διαιτητές: Τσαχάκης-Καραπαπάς-Αλεξόπουλος Χρ. Δεκάλεπτα: 17-15, 39-37, 65-57, 80-80 (κ.δ.), 84-92 (παρ.)
Πρωτέας Βούλας (Δεσποτάκης): Στολίγκα 7(1), Ανδρικοπούλου 2, Χουσελά, Σακελλαρίου 8, Μπόικο, Γιένσεν 29(4), Τουμπανιάρη, Μάλι 26(3), Ράιαν 12.
Αθηναϊκός (Καλτσίδου): Ράτζα 11, Τσινέκε 7, Σταμάτη 3(1), Μίλερ 6, Λούκα 2, Τάντιτς 6, Αλεξανδρή, Παρκς 9(1), Ανίγκουε 31, Χρίστοβα 10.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.