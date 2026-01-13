Ο Άρης θα πρέπει να ξεπεράσει εαυτό στον αγώνα (14/1, 20:00) απέναντι στη Χαποέλ Ιερουσαλήμ στο Nick Galis Hall η οποία αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη ομάδα του Eurocup.

Στην αφετηρία της φετινής διοργάνωσης, η Χαποέλ Ιερουσαλήμ είχε τον τίτλο της ακριβότερης ομάδας του Eurocup με ρόστερ το οποίο θεωρείται επιπέδου Euroleague. Στην πραγματικότητα, η ισραηλινή ομάδα φτιάχτηκε για να πετύχει αυτό που πέρυσι κατάφερε η Χαποέλ Τελ Αβίβ. Την κατάκτηση του τροπαίου και την εξασφάλιση θέσης στην Euroleague της περιόδου 2026-27 καθώς μόνο αυτό το μονοπάτι υπάρχει για τις ομάδες που βρίσκονται εκτός του κορυφαίου επιπέδου, ειδικά από τη στιγμή που η Euroleague φέρεται να έχει κερδίσει δυναμική μέσα από τη διατήρηση των ισχυρών brand’s του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Πλέον, πέραν του τίτλου της ακριβότερης ομάδας, η Χαποέλ Ιερουσαλήμ θεωρείται και η καλύτερη ομάδα του Eurocup, γι’ αυτό εξάλλου είναι το φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου. Είναι η ομάδα των 16 νικών στους τελευταίους 19 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις και των δέκα διαδοχικών νικών στο Eurocup. Είναι επίσης αυτή που πρόσφατα νίκησε με +15 τη Χαποέλ Τελ Αβίβ (πρωτοπόρο στην Euroleague) ενώ στην τελευταία αγωνιστική του ισραηλινού Πρωταθλήματος ηττήθηκε από την ανεβασμένη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Διαθέτει την κορυφαία επίθεση (96.6π) του Eurocup και μάλιστα νικά με διαφορά 15 πόντων κατά μέσο όρο βρισκόμενη στην κορυφαία θέση στα δίποντα με ποσοστό ευστοχίας 59.7% και στη 2η θέση στα τρίποντα με 40.3%. Η τελευταία ήττα της στο Eurocup σημειώθηκε στις 15 Οκτωβρίου του περασμένου έτους από τη Μανρέσα στην Ισπανία.

Τα παραπάνω στοιχεία είναι ενδεικτικά του επιπέδου δυσκολίας που έχει να διαχειριστεί ο Άρης στην αυριανή (14/1) αναμέτρηση στο Nick Galis Hall. Αντικειμενικά, οι «κίτρινοι» θα πρέπει να αγγίξουν την τελειότητα. Στη σημερινή (13/1) Media Day, ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς ρωτήθηκε για την επίδραση του Τζάρεντ Χάρπερ στο παιχνίδι της ισραηλινής ομάδας καθότι ο Αμερικανός είναι ο κορυφαίος παίκτης του Eurocup στο σύστημα αξιολόγησης έχοντας 18.5 πόντους ανά αγώνα με εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας.

«Είναι βασικό εργαλείο της Χαποέλ η οποία όμως έχει κι άλλους επικίνδυνους παίκτες», είπε ο προπονητής του Άρη γνωρίζοντας ότι η επιθετική πολυφωνία είναι το κύριο χαρακτηριστικό της Χαποέλ. Στο τελευταίο παιχνίδι της και για την ακρίβεια στο επιβλητικό πέρασμά της από την έδρα της Σλασκ Βρότσλαβ, κορυφαίος ήταν ο Όστιν Ουάιλι ο οποίος είναι ο ένας από τους έξι παίκτες με διψήφιο μέσο όρο πόντων. Κάρινγκτον, Λαμπ, Σμιθ και Ουίνστον είναι οι υπόλοιποι τέσσερις.

Για τον Άρη, τα πράγματα θα ήταν ευνοϊκά αν είχε αποφεύγει (τουλάχιστον) την εντός έδρας ήττα από την Τσεντεβίτα Ολίμπια. Αυτή τον έβαλε σε μεγάλους μπελάδες καθώς συνδυάστηκε με την αντίστοιχη από τη Μανρέσα στην Ισπανία. Οι «κίτρινοι» έχουν ανάγκη μια νίκη η οποία δεν βρισκόταν στον αρχικό προϋπολογισμό τους και για την ακρίβεια, είναι αναγκαίο να κάνουν εξαιρετικό finish στην κανονική διάρκεια για να προκριθούν στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Σίγουρα θα παρουσιαστούν ενισχυμένοι με την προσθήκη του Κώστα Αντετοκούνμπο ο οποίος θα κάνει ντεμπούτο.

Πληροφορίες του Gazzetta αναφέρουν ότι – καθώς εκπνέει η προθεσμία για την προσθήκη παίκτη – αυτή τη στιγμή το πλάνο δεν περιλαμβάνει επιπλέον κίνηση. Αυτό εξάλλου άφησε να εννοηθεί και ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς μετά τη νίκη επί του Ηρακλή όταν κάλεσε άπαντες να επικεντρωθούν στους παρόντες και στην ανάγκη σταθεροποίησης της απόδοσης της ομάδας με τους υπάρχοντες παίκτες.