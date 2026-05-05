Ο Κώστας Παπαδάκης που έφερε στην Ελλάδα τον Χοσέ «Πικουλίν» Ορτίθ θυμάται μέσα από το Gazzetta ιστορίες από την 5ετή συνεργασία τους.

Ο Χοσέ «Πικουλίν» Ορτίθ που άφησε την τελευταία του πνοή στα 63 του χρόνια έπειτα από μεγάλη μάχη με τον καρκίνο, υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στο παγκόσμιο μπάσκετ που αγωνίστηκαν στην Ευρώπη τη δεκαετία του ‘90, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα φορώντας αρχικά τη φανέλα της Λάρισας, στη συνέχεια του Ηρακλείου και κατόπιν του Άρη, με τον οποίο κατέκτησε το Κύπελλο Κόρατς στην Προύσα.

Αν υπάρχει κάποιος που τον γνώριζε πολύ καλά αυτός ήταν ο ατζέντης του στην Ελλάδα, ο Κώστας Παπαδάκης, ο οποίος για πέντε χρόνια τον εκπροσώπησε, αλλά και στη συνέχεια συναντήθηκε αρκετές φορές μαζί του όταν άφησε το ελληνικό μπάσκετ...

«Πρώτα απ’ όλα θέλω να πω συλλυπητήρια στην οικογένεια του, ήταν ένας χαρισματικός άνθρωπος, με τον οποίο συνεργάστηκα για 5 χρόνια στην Ελλάδα» υποστήριξε αρχικά στο Gazzetta ο έλληνας εκπρόσωπος του και καλός του φίλος. «Παρότι είχε προτάσεις από μεγάλες ομάδες (σ.σ. και από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό της εποχής) εκείνος δεν ήθελε να πάει και προτιμούσε να βρίσκεται σε μικρές πόλεις. Δεν ήθελε την Αθήνα. Ακόμη και στον Άρη πήγε όταν βρίσκονταν προς το τέλος της καριέρας του».

Σκιαγραφώντας τον χαρακτήρα του «ζιζανίου» ή αλλιώς του «El Concord Boricua» (Το Πορτορικάνικο Κονκόρντ) ο Κώστας Παπαδάκης επισήμανε πως «ήταν ένας χαρισματικός άνθρωπος με σπάνιο χαρακτήρα. Ήταν ένα μόνιμο πάρτι η παρουσία του, καθώς περνούσαν καλά όλοι μαζί του, ενώ ήταν πολύ καλός και στις συνεργασίες του με τους μάνατζερ».

Ουσιαστικά υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στο μπάσκετ του Πουέρτο Ρίκο και ο πρώτος αθλητής της χώρας που αγωνίστηκε στους Γιούτα Τζαζ (1987-1988) στο ΝΒΑ. «Για το μπάσκετ στο Πουέρτο Ρίκο ήταν ότι είναι για εμάς ο Γκάλης!» υποστήριξε ο Κώστας Παπαδάκης και πρόσθεσε: «Δεν ήταν ένας τυχαίος παίκτης, ή απλά ένας από τους πολλούς που βγήκαν στο Πουέρτο Ρίκο. Ήταν ο σπουδαιότερος και εκείνος που έκανε μεγάλη καριέρα στο ΝΒΑ».

Το γεγονός ότι ήταν γεννημένος το 1963 (25 Οκτωβρίου), ίδια χρονιά με τον ατζέντη του Κώστα Παπαδάκη, του έδωσε τη δυνατότητα να κάνουν και πολύ καλή παρέα εκτός γηπέδων. «Μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι ενώ ήταν πολύ μεγάλο όνομα δεν ήθελε να παίξει σε μεγάλη ομάδα, αλλά επέλεξε ως πρώτο σταθμό τη Λάρισα. Του έλεγα γιατί δεν θέλεις και μου έλεγε θέλω την ησυχία μου, δεν ήθελε την πολυκοσμία» συμπληρώνει.

Παρότι ήταν λάτρης της νυχτερινής ζωής, ήταν ο ορισμός του επαγγελματία. «Ο Ορτίθ έφευγε στις 10 το βράδυ από το γήπεδο και παρότι ξενυχτούσε το πρωΐ στις 9 ήταν πρώτος στο γήπεδο και έκανε σουτ πριν από την υπόλοιπη ομάδα. Κοιμόταν 3-4 ώρες και μετά πήγαινε στο γήπεδο, όπου οι συμπαίκτες του τον έβλεπαν να σουτάρει πρώτος, ήταν μια μηχανή» θυμάται ο Κώστας Παπαδάκης.

Τα επόμενα χρόνια που άφησε την Ελλάδα, αλλά μετά το τέλος της καριέρας του συναντήθηκε με τον Κώστα Παπαδάκη πολλές φορές στην Ισπανία. Ο Χοσέ «Πικουλίν» Ορτίθ ήταν προσκεκλημένος της ισπανικής λίγκας και όπως εξήγησε ο έλληνας εκπρόσωπος του «βρεθήκαμε πολλές φορές στα Copa Del Rey», όπου ήταν μεταξύ των VIP καλεσμένων της διοργάνωσης.