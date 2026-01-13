Μίλιτσιτς: «Πρέπει να σταματήσουμε τον ρυθμό της Χαποέλ»

Ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς αναφέρθηκε στο επίπεδο δυσκολίας του αγώνα (14/1, 20;00) με τη Χαποέλ Ιερουσαλήμ στο Nick Galis Hall για την 14η αγωνιστική του Eurocup.

Ο Άρης βρίσκεται στη ζώνη των τελικών για την πρόκρισή του στην επόμενη φάση του Eurocup και προς αυτήν την κατεύθυνση, ο αγώνας με τη Χαποέλ Ιερουσαλήμ είναι εξαιρετικά σημαντικός. Μιλώντας στη Media Day, ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς αναφέρθηκε στο επίπεδο δυσκολίας του αγώνα λέγοντας ότι… «αναμφίβολα είναι μία από τις πιο δυνατές ομάδες της διοργάνωσης. Νίκησαν τη Χάποελ Τελ Αβίβ με διαφορά δεκαπέντε πόντων πριν από μία εβδομάδα. Διέλυσαν ομάδες όπως η Μανρέσα… Ξέρουμε την ποιότητά τους. Είναι σε καλή κατάσταση καθώς παίζουν πολύ καλό μπάσκετ αυτή την περίοδο. Έχουμε το πλάνο μας για να τους σταματήσουμε και πιστεύω ότι ένα από τα κλειδιά του αγώνα είναι να μην τους δώσουμε την ευκαιρία για πόντους σε δεύτερες επιθέσεις αλλά και να τους χαμηλώσουμε τον ρυθμό».

Ρωτήθηκε συγκεκριμένα για τον Τζάρεντ Χάρπερ ο οποίος είναι ο «εγκέφαλος» αυτής της ομάδας κι αν ο περιορισμός του αποτελεί έναν από τους στόχους. «Ο Χάρπερ είναι από τα βασικά εργαλεία αλλά δεν είναι μόνο αυτός. Έχουν μια πλειάδα ποιοτικών παικτών. Ο Χάρπερ είναι ο κινητήριος μοχλός τους. Πρέπει να μην τους επιτρέψουμε να κάνουν αυτά που θέλουν. Συνολικά η Χαποέλ έχει μεγάλο ρόστερ και ποιότητα», είπε και ρωτήθηκε για το αν αποτελεί πρόκληση αυτός ο αγώνας. «Κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό. Προφανώς, όταν αντιμετωπίζεις την πρώτη ομάδα του ομίλου, είναι μια πρόκληση. Συνολικά στη διοργάνωση, κάθε νίκη είναι σημαντική».

Σχετικά με τον Κώστα Αντετοκούνμπο κι αν τον υπολογίζει, είπε ότι… «έκανε μια προπόνηση με την ομάδα κι ελπίζουμε να μας βοηθήσει στον αγώνα».