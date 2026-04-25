Αντετοκούνμπο: Η αγκαλιά παρηγοριάς στον Νίκο Γκίκα
Μετά τη νίκη του Άρη επί του Πανιωνίου, ο Γιάννης και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο έσπευσαν στον Νίκο Γκίκα, προκειμένου να τον παρηγορήσουν για τον υποβιβασμό της ομάδας του.
Συγκεκριμένα οι τρεις του γνωρίζονται πολύ καλά, καθώς υπήρξαν συμπαίκτες στον Φιλαθλητικό πριν ο Γιάννης πάει στο NBA.
Αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης, όπου ο Πανιώνιος έμαθε πως υποβιβάστηκε στην Elite League, ο «Greak Freak» αγκάλιασε τον φίλο του, σε μία πολύ όμορφη στιγμή του αγώνα.
