Μετά τη νίκη του Άρη επί του Πανιωνίου, ο Γιάννης και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο έσπευσαν στον Νίκο Γκίκα, προκειμένου να τον παρηγορήσουν για τον υποβιβασμό της ομάδας του.

Συγκεκριμένα οι τρεις του γνωρίζονται πολύ καλά, καθώς υπήρξαν συμπαίκτες στον Φιλαθλητικό πριν ο Γιάννης πάει στο NBA.

Αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης, όπου ο Πανιώνιος έμαθε πως υποβιβάστηκε στην Elite League, ο «Greak Freak» αγκάλιασε τον φίλο του, σε μία πολύ όμορφη στιγμή του αγώνα.