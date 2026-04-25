Ο Ίγκορ Μίλιτσιτς αποκάλυψε την ιδιαίτερη σχέση που τον δένει με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μετά το θερμό τους τετ-α-τετ.

Σε γιορτινή ατμόσφαιρα διαδραματίστηκε η «μάχη» του Άρη με τον Πανιώνιο με τα αντίθετα συναισθήματα να ξεχωρίζουν. Από τη μία το «κίτρινο» πάρτι μπροστά στην οικογένεια Αντετοκούνμπο, τον Νίκο Γκάλη και τον Ρίτσαρντ Σιάο και από την άλλη ο υποβιβασμός των «κυανέρυθρων» στην Elite League.

Μετά το θετικό αποτέλεσμα και την υπέροχη ατμόσφαιρα στο Nick Gallis Hall, ο Ίγκορ Μίλιτσιτς μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ γι' αυτό το ξεχωριστό παιχνίδι αποκαλύπτοντας και τους ιδιαίτερους δεσμούς που τον ενώνουν με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

«Έχουμε ιστορία εδώ και αρκέτά χρόνια με τον Γιάννη. Έχουμε παίξει αντιμέτωποι σε μερικά φιλικά παιχνίδια της Πολωνίας εναντίον της Ελλάδας και έχουμε πολύ καλή σχέση και πριν έρθει ο Κώστας στην ομάδα, τώρα βέβαια ακόμα παραπάνω. Τρέφουμε μεγάλο σεβασμό ο ένας για τον άλλον. Μάλιστα, βοηθάει και προσέχει τον γιο μου που βρίσκεται στην Αμερική. Είναι υπέροχη οικογένεια. Τώρα γνώρισα και τη μητέρα τους. Έχω τρεις γιους, έχουν τέσσερα αγόρια που παίζουν μπάσκετ. Είναι φοβερό».