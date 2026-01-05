Με δύο σημαντικές απουσίες θα αντιμετωπίσει (6/1, 20:00) ο Άρης τη Μανρέσα καθώς δεν συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή οι Χαρέλ, Μποχωρίδης.

Η εντός έδρας ήττα της περασμένης εβδομάδας από την Τσεντεβίτα Ολίμπια έβαλε τον Άρη σε μπελάδες σε ότι αφορά την πρόκρισή του στα Play In του Eurocup καθώς αυτή τη στιγμή – υστερώντας στις ισοβαθμίες – βρίσκεται στην 7η θέση της βαθμολογίας. Μάλιστα, έχει μπροστά του ένα εξαιρετικά δύσκολο πρόγραμμα αγώνων το οποίο ξεκινά αύριο (6/1, 20:00) στην Ισπανία με αντίπαλο τη Μανρέσα σ’ ένα must win παιχνίδι. Ακολουθεί η εντός έδρας αναμέτρηση (14/1) με τη Χαποέλ Ιερουσαλήμ και στη συνέχεια το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εκτός έδρας παιχνίδια με Σλασκ Βρότσλαβ και Μπαχτσεσεχίρ.

Είναι δεδομένο ότι οι «κίτρινοι» θα πρέπει να βρουν νίκες μακριά από το Nick Galis Hall και παράλληλα να κυνηγήσουν το πλεονέκτημα σε ισοβαθμίες. Για παράδειγμα, στον αγώνα του πρώτου γύρου με τη Μανρέσα ηττήθηκαν με διαφορά επτά πόντων. Καθώς αυτή τη στιγμή ισοβαθμούν με την ισπανική ομάδα έχοντας απολογισμό έξι νικών και ισάριθμων ηττών, είναι αναγκαίο να νικήσουν στην Ισπανία. Το ιδανικό σενάριο είναι να το καταφέρουν με διαφορά οκτώ πόντων.

Η αποστολή της ελληνικής ομάδας αναμένεται να αναχωρήσει σε λίγη ώρα από Θεσσαλονίκη με δύο σημαντικές απουσίες καθώς ο Ρόνι Χαρέλ παραμένει κλινήρης ενώ ο Λευτέρης Μποχωρίδης συνεχίζει το πρόγραμμα θεραπειών έχοντας υποστεί διάστρεμμα από τον αγώνα με την ΑΕΚ. Στην αποστολή συμπεριλήφθηκαν οι Μήτρου Λονγκ, Τζόουνς, Νούα, Φορμπς, Τσαϊρέλης, Φόρεστερ, Πουλιανίτης, Γκιουζέλης, Καζαμίας, Ίνοκ, Άντζουσιτς, Κουλμπόκα.