Πανιώνιος-Ουλμ 69-94: Έφτασε τις 10 σερί ήττες στο EuroCup

Γιάννης Σταυρουλάκης

bet365

Η Ουλμ τσάκισε τον Πανιώνιο στη Γλυφάδα, επικρατώντας με το εμφατικό 69-94 και υποχρεώνοντας τον «Ιστορικό» στη 19η ήττα του σε 21 αγώνες τη φετινή σεζόν.

Ο Πανιώνιος παραδόθηκε στον ρυθμό της Ουλμ, γνωρίζοντας την ήττα με 69-94 στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής του EuroCup, μετρώντας πλέον δέκα συνεχόμενες ήττες στη διοργάνωση.

Οι Γερμανοί προηγήθηκαν ακόμη και με 34 πόντους στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου (48-82, 34’), απέναντι στον Πανιώνιο, που παραμένει στην τελευταία θέση της Stoiximan GBL και του EuroCup, έχοντας συνολικά 19 ήττες σε 21 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.

Η Ουλμ έχτισε διαφορά ασφαλείας από το πρώτο ημίχρονο (25-46), βυθίζοντας ακόμη περισσότερο τον Πανιώνιο, που ολοκλήρωσε τον αγώνα με 4/28 τρίποντα.

Οι Νεοσμυρνιώτες δεν κατάφεραν να παρουσιάσουν ούτε καν ανταγωνιστικό πρόσωπο, αγνοώντας τη νίκη στο EuroCup από το ματς της πρεμιέρας με την Κέμνιτζ, την 1η Οκτωβρίου.

 

Οι Τάιλερ Γουόλ (11π., 8ριμπ.), Στέντμον Λέμον (11π.), Γιώργος Τσαλμπούρης (10π., 5ασ., 4ριμπ.) και Τζέιλεν Χαντς (16π.) ήταν οι «διψήφιοι» για την ομάδα του Ηλία Ζούρου, η οποία πλέον έχει μπροστά της τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ στην PAOK Sports Arena (20/12, 16:00), στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Τα δεκάλεπτα: 15-23, 25-46, 41-70, 69-94.

Ο MVP: Ο Μαρκ Σμιθ σημείωσε 24 πόντους, 5 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα και 1 ασίστ σε 25:41.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Τάιλερ Γουόλ είχε 11 πόντους, 8 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ σε 15:22.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 50 ριμπάουντ της Ουλμ.

Panionios Cosmorama Travel AthensMINPTSFG2PT FG3PT FGFTREBASTSTLTOBLKPF
#PlayersM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREB
0N. Watson *13:5320/20%0/20%0/00%2/2100%01100015
1S. Lemon *25:55114/1330.8%4/944.4%0/40%3/475%12300002
2M. Starks *22:0931/616.7%1/425%0/20%1/250%01162014
7G. Tsalmpouris23:44104/1526.7%3/837.5%1/714.3%1/250%04450303
9S. Oikonomopoulos03:3700/40%0/20%0/20%0/00%11200001
11M. Lewis *24:0121/520%1/250%0/30%0/00%03310103
25K. Gontikas08:1442/2100%2/2100%0/00%0/00%11200003
33T. Wahl15:22113/475%3/475%0/00%5/955.6%538110110
34J. Kreuser *18:4782/728.6%0/10%2/633.3%2/2100%24602126
40J. Hands25:00164/1040%3/742.9%1/333.3%7/1070%03331115
88N. Gkikas19:1820/20%0/10%0/10%2/2100%02242405
TOTAL200:006921/7030.0%17/4240.5%4/2814.3%23/3369.7%14274120811347
ratiopharm ulmFG2PT FG3PT FGFTREB
#PlayersMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
0N. Weidemann00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
4C. Ledlum13:5641/425%0/20%1/250%1/425%0442220133
5M. Diakite14:2131/333.3%0/10%1/250%0/00%0440000055
7T. Jensen *27:54146/966.7%4/580%2/450%0/10%235722002323
10M. Osborne *21:06104/850%4/666.7%0/20%2/366.7%167123101212
13M. Smith *25:41217/1070%3/475%4/666.7%3/475%235140302424
15J. Simon *24:40125/1145.5%5/862.5%0/30%2/450%257421301818
21A. Anigbata *25:5282/922.2%1/616.7%1/333.3%3/3100%11204300-4-4
23D. Garavaglia14:0500/10%0/10%0/00%0/00%0002300311
43C. Sengfelder18:05187/1070%5/5100%2/540%2/2100%066331012020
44T. Milicic14:2040/10%0/00%0/10%4/666.7%1451320177
TOTAL2009433/6650%22/3857.9%11/2839.3%17/2763%11395021251575113
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

     