Η Ουλμ τσάκισε τον Πανιώνιο στη Γλυφάδα, επικρατώντας με το εμφατικό 69-94 και υποχρεώνοντας τον «Ιστορικό» στη 19η ήττα του σε 21 αγώνες τη φετινή σεζόν.

Ο Πανιώνιος παραδόθηκε στον ρυθμό της Ουλμ, γνωρίζοντας την ήττα με 69-94 στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής του EuroCup, μετρώντας πλέον δέκα συνεχόμενες ήττες στη διοργάνωση.

Οι Γερμανοί προηγήθηκαν ακόμη και με 34 πόντους στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου (48-82, 34’), απέναντι στον Πανιώνιο, που παραμένει στην τελευταία θέση της Stoiximan GBL και του EuroCup, έχοντας συνολικά 19 ήττες σε 21 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.

Η Ουλμ έχτισε διαφορά ασφαλείας από το πρώτο ημίχρονο (25-46), βυθίζοντας ακόμη περισσότερο τον Πανιώνιο, που ολοκλήρωσε τον αγώνα με 4/28 τρίποντα.

Οι Νεοσμυρνιώτες δεν κατάφεραν να παρουσιάσουν ούτε καν ανταγωνιστικό πρόσωπο, αγνοώντας τη νίκη στο EuroCup από το ματς της πρεμιέρας με την Κέμνιτζ, την 1η Οκτωβρίου.

Οι Τάιλερ Γουόλ (11π., 8ριμπ.), Στέντμον Λέμον (11π.), Γιώργος Τσαλμπούρης (10π., 5ασ., 4ριμπ.) και Τζέιλεν Χαντς (16π.) ήταν οι «διψήφιοι» για την ομάδα του Ηλία Ζούρου, η οποία πλέον έχει μπροστά της τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ στην PAOK Sports Arena (20/12, 16:00), στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Τα δεκάλεπτα: 15-23, 25-46, 41-70, 69-94.

Ο MVP: Ο Μαρκ Σμιθ σημείωσε 24 πόντους, 5 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα και 1 ασίστ σε 25:41.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Τάιλερ Γουόλ είχε 11 πόντους, 8 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ σε 15:22.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 50 ριμπάουντ της Ουλμ.

Panionios Cosmorama Travel Athens MIN PTS FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST STL TO BLK PF # Players M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB 0 N. Watson * 13:53 2 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 1 1 0 0 0 1 5 1 S. Lemon * 25:55 11 4/13 30.8% 4/9 44.4% 0/4 0% 3/4 75% 1 2 3 0 0 0 0 2 2 M. Starks * 22:09 3 1/6 16.7% 1/4 25% 0/2 0% 1/2 50% 0 1 1 6 2 0 1 4 7 G. Tsalmpouris 23:44 10 4/15 26.7% 3/8 37.5% 1/7 14.3% 1/2 50% 0 4 4 5 0 3 0 3 9 S. Oikonomopoulos 03:37 0 0/4 0% 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 1 2 0 0 0 0 1 11 M. Lewis * 24:01 2 1/5 20% 1/2 50% 0/3 0% 0/0 0% 0 3 3 1 0 1 0 3 25 K. Gontikas 08:14 4 2/2 100% 2/2 100% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 0 0 0 0 3 33 T. Wahl 15:22 11 3/4 75% 3/4 75% 0/0 0% 5/9 55.6% 5 3 8 1 1 0 1 10 34 J. Kreuser * 18:47 8 2/7 28.6% 0/1 0% 2/6 33.3% 2/2 100% 2 4 6 0 2 1 2 6 40 J. Hands 25:00 16 4/10 40% 3/7 42.9% 1/3 33.3% 7/10 70% 0 3 3 3 1 1 1 5 88 N. Gkikas 19:18 2 0/2 0% 0/1 0% 0/1 0% 2/2 100% 0 2 2 4 2 4 0 5 TOTAL 200:00 69 21/70 30.0% 17/42 40.5% 4/28 14.3% 23/33 69.7% 14 27 41 20 8 11 3 47