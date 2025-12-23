Η ΚΑΕ Άρης παρέθεσε γεύμα σε παίκτες, τεχνικό επιτελείο, σταφ και το προσωπικό της ομάδας σε μια οικογενειακή εκδήλωση η οποία ήταν πλούσια σε εκπλήξεις.

Μια ξεχωριστή μέρα έζησαν άπαντες στον Άρη, μακριά από την πίεση της καθημερινότητας, καθώς η ΚΑΕ Άρης παρέθεσε γεύμα στο προσωπικό αλλά και σε όλα τα μέλη του αγωνιστικού τμήματος. «Σε μία γιορτινή και οικογενειακή εκδήλωση, η διοίκηση της ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson παρέθεσε γεύμα στους καλαθοσφαιριστές, το σταφ και το προσωπικό της ομάδας, στο εστιατόριο «Παλιά Αθήνα». Το «παρών» έδωσαν η διοίκηση, οι παίκτες, το αγωνιστικό επιτελείο και το προσωπικό της ομάδας.

Ήταν μία ιδανική ευκαιρία για να ξεφύγουν άπαντες από την πίεση των συνεχόμενων υποχρεώσεων και η αλήθεια είναι ότι… το ευχαριστήθηκαν με την ψυχή τους. Στη διάρκεια του γεύματος, έλαβε χώρα το «Secret Santa», όπου κάθε μέλος της ομάδας είχε κληρωθεί να δίνει και να λαμβάνει δώρα από έναν εκ των υπολοίπων. Η χαρά και το γέλιο έδωσαν και πήραν», ανέφερες μεταξύ άλλων η ΚΑΕ Άρης.

Ιδιαίτερη στιγμή ήταν αυτή της ομιλίας του προέδρου της ΚΑΕ, Χάρη Παπαγεωργίου, ο οποίος αναφέρθηκε στην εξέλιξη της ομάδας έπειτα από μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, κυρίως όμως στις προοπτικές που υπάρχουν και αφορούν την επόμενη μέρα, με την προσδοκία της βίωσης στιγμών ανάλογων με το ένδοξο παρελθόν.