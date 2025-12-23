Ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ, επέβαλε πρόστιμο στον ΠΑΟΚ και τον Άρη για υβριστικά συνθήματα.

Πρόστιμα σε ΠΑΟΚ και Άρη, επέβαλε ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ, μετά από υβριστικά συνθήματα των οπαδών που ακούστηκαν στις αναμετρήσεις της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Πιο συγκεκριμένα, στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Πανιώνιο, αλλά και στο παιχνίδι τους Άρη με το Περιστέρι, ακούστηκαν υβριστικά συνθήματα και αυτό έχει ως αποτέλεσμα, αμφότερες οι ομάδες της Θεσσαλονίκης να πληρώσουν από 700 ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΕΣΑΚΕ:

Επιβάλλεται στην ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 2004 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΠΑΟΚ 2004 ΚΑΕ) χρηματικό πρόστιμο επτακοσίων (700,00) ευρώ για άνω του ενός υβριστικά συνθήματα με αποδέκτες μη φυσικά πρόσωπα, κατά τη διάρκεια του αγώνα με την ομάδα της ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 1890 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 1890) που διεξήχθη την 20.12.2025.

Επιβάλλεται στην ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΑΡΗΣ ΚΑΕ 2003 ΚΑΕ) χρηματικό πρόστιμο επτακοσίων (700,00) ευρώ για άνω του ενός υβριστικά συνθήματα με αποδέκτες μη φυσικά πρόσωπα, κατά τη διάρκεια του αγώνα με την ομάδα τηςΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1971 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΚΑΕ) που διεξήχθη την 20.12.2025.