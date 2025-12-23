Έπειτα από απουσία περίπου ενάμιση μήνα, ο Μπριν Φορμπς συμμετείχε στην προπόνηση του Άρη.

Ο Αμερικανός ταλαιπωρήθηκε από έναν τραυματισμό στη γάμπα με συνέπεια την απουσία του για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σήμερα (23/12) συμμετείχε στην προπόνηση του Άρη, δίχως αυτό να σημαίνει όμως ότι υπολογίζεται για τον αγώνα με την ΑΕΚ. Για την ακρίβεια, ο Μπριν Φορμπς έχει αντικατασταθεί από τον Ντανίλο Άντζουσιτς – στην περιφερειακή γραμμή – στους αγώνες του ελληνικού Πρωταθλήματος και θα περιοριστεί στους αντίστοιχους του Eurocup.

Στη διάθεση του Ιγκόρ Μίλιτσιτς βρέθηκε και ο Μιχάλης Τσαϊρέλης ο οποίος λόγω ίωσης απουσίασε από τους δύο τελευταίους αγώνες.