Άρης: Ο Μπριν Φορμπς επέστρεψε στις προπονήσεις
Ο Αμερικανός ταλαιπωρήθηκε από έναν τραυματισμό στη γάμπα με συνέπεια την απουσία του για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σήμερα (23/12) συμμετείχε στην προπόνηση του Άρη, δίχως αυτό να σημαίνει όμως ότι υπολογίζεται για τον αγώνα με την ΑΕΚ. Για την ακρίβεια, ο Μπριν Φορμπς έχει αντικατασταθεί από τον Ντανίλο Άντζουσιτς – στην περιφερειακή γραμμή – στους αγώνες του ελληνικού Πρωταθλήματος και θα περιοριστεί στους αντίστοιχους του Eurocup.
Στη διάθεση του Ιγκόρ Μίλιτσιτς βρέθηκε και ο Μιχάλης Τσαϊρέλης ο οποίος λόγω ίωσης απουσίασε από τους δύο τελευταίους αγώνες.
